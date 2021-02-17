"Ливерпуль" победил "РБ Лейпциг" благодаря голам Салаха и Мане
"Ливерпуль" сделал большой шаг по направлению к четвертьфиналу Лиги Чемпионов, в первом матче 1/8 финала переиграв "РБ Лейпциг" со счетом 0:2.
Относительно поражения 3:1 от "Лестера" в стартовом составе "красных" произошло лишь одно изменение. Вместо Джеймса Милнера появился Тиаго Алькантара.
Номинальные хозяева матча, проходившего в Будапеште, едва не открыли счет уже на пятой минуте, когда Трент Александер-Арнольд не помешал Анхелиньо выполнить подачу с левого фланга, а Дани Ольмо пробил головой в падении — штанга!
"Ливерпулю" удалось ответить спустя 10 минут. Открывшись за спиной защитника, Мохамед Салах ворвался в штрафную по правому краю и подсек мяч, но голкипер "РБ Лейпциг" Петер Гулачи корпусом отразил снаряд.
Вскоре немецкая команда огрызнулась дальним ударом Марселя Забитцера, отраженным Алиссоном, но Садио Мане пробил не менее опасно. В целом "красные" смотрелись весьма достойно.
В остатке тайма Энди Робертсон попытался забросить мяч за шиворот Гулачи с середины поля, а Роберто Фирмино даже поразил ворота головой, но гол не был засчитан — мяч вышел за лицевую линию, когда Мане делал пас на партнера.
Второй тайм начался с того, что Кристофер Нкунку выскочил из-за спины Джордана Хендерсона и вышел один на один, однако Алиссон выручил свою команду.
А на 53-й минуте счет был открыт. Салах перехватил неудачный пас Забитцера назад, ворвался в штрафную и спокойно направил мяч мимо голкипера — 0:1.
Спустя пять минут гости забили второй гол, который тоже стал следствием оборонительной ошибки "РБ Лейпциг". На сей раз команду подвел Норди Мукиеле, который просто упал в попытке выбить мяч, чем тут же воспользовался Мане, убежав в прорыв — 0:2.
"РБ Лейпциг" довольно позитивно отреагировал на этот двойной удар, принявшись атаковать большими силами. "Ливерпуль" не стал этому препятствовать, добровольно отдав инициативу и сосредоточившись на сдерживании соперника.
В остатке матча "красные" не испытали особых проблем. Впрочем, и больших возможностей убежать в контратаку и сделать счет крупным у них не было.
"РБ Лейпциг" был не так уж плох, но две грубые ошибки предрешили судьбу матча и, возможно, всего противостояния. "Ливерпуль" как более классная и опытная команда вынудил своего соперника ошибиться.
"РБ Лейпциг" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:2 (0:0)
Голы: Салах 53, Мане 58.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Орбан 64), Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Забитцер, Айдара (Поульсен 64), Кампль (Хван 73), Нкунку, Ольмо, Адамс.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон, Джонс, Вейналдум, Алькантара (Окслейд-Чемберлен 72), Салах (Неко Уильямс 90), Фирмино (Шакири 72), Мане.
Предупреждения: Мукиеле, Айдара, Анхелиньо, Ольмо, Нкунку — Кабак, Хендерсон.
17.02.2021 00:55
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Последние комментарии:
одну жалкую пенку коротышке всей барсой насосали
и это еще без димарии и неймара
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барса
уахахахахахаха
не могу остановиться ахахахаха
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КНЯЗИ!!!
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Выиграли в кризисном состоянии, воспользовавшись ошибками. И это хорошо, надо уметь пользоваться ошибками противника, особенно, когда такие проблемы с составом
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ЛЧ - это другой турнир.
Опыт Ливерпуля и 2 финала подряд никуда не пропали.
Так что ставку на ЛЧ вполне можно сделать.
(ответить)
Продолжили не пропускать в 1-тайме.
Кабак, Кюртис и Трент топари,
На софаскор оценки 7.8, 7.6 и 7.5 соответственно
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Отличный результат.
Качество игры тоже понравилось. Местами везло, но сук ведь иногда должно же нам тоже вести. Хоть Мане и Салах и забили, но тем не менее дохера руинили. Фирма стареет, надо его либо в полузащиту опускать и поставить с Тиаго конкурировать, нужен цн свежий. Защита норм сыграла, только Хендо за спину пару раз отпустил, но в целом норм для такой сырой пары.
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опять пенсопенджики обосаны))
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Единственный клуб, который не позорит Англию в Еврокубках.
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Опять лузерку тащят судьи
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Ну это заявочка на 1/4 внезапно. Лейпциг обосрался так же как и с МЮ. Теперь им для камбэка нужно будет что-то экстраординарное от Нагельсмана.
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Хоть кто то не позорит англию
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Опять лузерпуль тащят судьи
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Спасибо долбоебику за антипрогноз, как всегда - худший предсказатель))
16.02.2021 22:55 #
bezviz
естественно барса-псж это изысканное блюдо для гурманов, но я буду смотреть очередное унижалово картонной чепухи, если и смотреть ЛЧ без зрителей, то только там где можно поржать от души))) кабак-хендерсон топовая связка ЦЗ, просто ору 6лять))
Источник: http://fapl.ru/posts/84118/?c=1#c7301659
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