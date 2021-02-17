"Ливерпуль" победил "РБ Лейпциг" благодаря голам Салаха и Мане

"Ливерпуль" сделал большой шаг по направлению к четвертьфиналу Лиги Чемпионов, в первом матче 1/8 финала переиграв "РБ Лейпциг" со счетом 0:2.

Относительно поражения 3:1 от "Лестера" в стартовом составе "красных" произошло лишь одно изменение. Вместо Джеймса Милнера появился Тиаго Алькантара.



Номинальные хозяева матча, проходившего в Будапеште, едва не открыли счет уже на пятой минуте, когда Трент Александер-Арнольд не помешал Анхелиньо выполнить подачу с левого фланга, а Дани Ольмо пробил головой в падении — штанга!



"Ливерпулю" удалось ответить спустя 10 минут. Открывшись за спиной защитника, Мохамед Салах ворвался в штрафную по правому краю и подсек мяч, но голкипер "РБ Лейпциг" Петер Гулачи корпусом отразил снаряд.



Вскоре немецкая команда огрызнулась дальним ударом Марселя Забитцера, отраженным Алиссоном, но Садио Мане пробил не менее опасно. В целом "красные" смотрелись весьма достойно.



В остатке тайма Энди Робертсон попытался забросить мяч за шиворот Гулачи с середины поля, а Роберто Фирмино даже поразил ворота головой, но гол не был засчитан — мяч вышел за лицевую линию, когда Мане делал пас на партнера.



Второй тайм начался с того, что Кристофер Нкунку выскочил из-за спины Джордана Хендерсона и вышел один на один, однако Алиссон выручил свою команду.



А на 53-й минуте счет был открыт. Салах перехватил неудачный пас Забитцера назад, ворвался в штрафную и спокойно направил мяч мимо голкипера — 0:1.



Спустя пять минут гости забили второй гол, который тоже стал следствием оборонительной ошибки "РБ Лейпциг". На сей раз команду подвел Норди Мукиеле, который просто упал в попытке выбить мяч, чем тут же воспользовался Мане, убежав в прорыв — 0:2.



"РБ Лейпциг" довольно позитивно отреагировал на этот двойной удар, принявшись атаковать большими силами. "Ливерпуль" не стал этому препятствовать, добровольно отдав инициативу и сосредоточившись на сдерживании соперника.



В остатке матча "красные" не испытали особых проблем. Впрочем, и больших возможностей убежать в контратаку и сделать счет крупным у них не было.



"РБ Лейпциг" был не так уж плох, но две грубые ошибки предрешили судьбу матча и, возможно, всего противостояния. "Ливерпуль" как более классная и опытная команда вынудил своего соперника ошибиться.



"РБ Лейпциг" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:2 (0:0)



Голы: Салах 53, Мане 58.



"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Орбан 64), Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Забитцер, Айдара (Поульсен 64), Кампль (Хван 73), Нкунку, Ольмо, Адамс.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон, Джонс, Вейналдум, Алькантара (Окслейд-Чемберлен 72), Салах (Неко Уильямс 90), Фирмино (Шакири 72), Мане.



Предупреждения: Мукиеле, Айдара, Анхелиньо, Ольмо, Нкунку — Кабак, Хендерсон.