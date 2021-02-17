"Ливерпуль" победил "РБ Лейпциг" благодаря голам Салаха и Мане

Садио Мане "Ливерпуль" сделал большой шаг по направлению к четвертьфиналу Лиги Чемпионов, в первом матче 1/8 финала переиграв "РБ Лейпциг" со счетом 0:2.

Относительно поражения 3:1 от "Лестера" в стартовом составе "красных" произошло лишь одно изменение. Вместо Джеймса Милнера появился Тиаго Алькантара.

Номинальные хозяева матча, проходившего в Будапеште, едва не открыли счет уже на пятой минуте, когда Трент Александер-Арнольд не помешал Анхелиньо выполнить подачу с левого фланга, а Дани Ольмо пробил головой в падении — штанга!

"Ливерпулю" удалось ответить спустя 10 минут. Открывшись за спиной защитника, Мохамед Салах ворвался в штрафную по правому краю и подсек мяч, но голкипер "РБ Лейпциг" Петер Гулачи корпусом отразил снаряд.

Вскоре немецкая команда огрызнулась дальним ударом Марселя Забитцера, отраженным Алиссоном, но Садио Мане пробил не менее опасно. В целом "красные" смотрелись весьма достойно.

В остатке тайма Энди Робертсон попытался забросить мяч за шиворот Гулачи с середины поля, а Роберто Фирмино даже поразил ворота головой, но гол не был засчитан — мяч вышел за лицевую линию, когда Мане делал пас на партнера.

Второй тайм начался с того, что Кристофер Нкунку выскочил из-за спины Джордана Хендерсона и вышел один на один, однако Алиссон выручил свою команду.

А на 53-й минуте счет был открыт. Салах перехватил неудачный пас Забитцера назад, ворвался в штрафную и спокойно направил мяч мимо голкипера — 0:1.

Спустя пять минут гости забили второй гол, который тоже стал следствием оборонительной ошибки "РБ Лейпциг". На сей раз команду подвел Норди Мукиеле, который просто упал в попытке выбить мяч, чем тут же воспользовался Мане, убежав в прорыв — 0:2.

"РБ Лейпциг" довольно позитивно отреагировал на этот двойной удар, принявшись атаковать большими силами. "Ливерпуль" не стал этому препятствовать, добровольно отдав инициативу и сосредоточившись на сдерживании соперника.

В остатке матча "красные" не испытали особых проблем. Впрочем, и больших возможностей убежать в контратаку и сделать счет крупным у них не было.

"РБ Лейпциг" был не так уж плох, но две грубые ошибки предрешили судьбу матча и, возможно, всего противостояния. "Ливерпуль" как более классная и опытная команда вынудил своего соперника ошибиться.

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:2 (0:0)

Голы: Салах 53, Мане 58.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Орбан 64), Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Забитцер, Айдара (Поульсен 64), Кампль (Хван 73), Нкунку, Ольмо, Адамс.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон, Джонс, Вейналдум, Алькантара (Окслейд-Чемберлен 72), Салах (Неко Уильямс 90), Фирмино (Шакири 72), Мане.

Предупреждения: Мукиеле, Айдара, Анхелиньо, Ольмо, Нкунку — Кабак, Хендерсон.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2021 00:55

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Последние комментарии:




  1. superperez101 17.02.2021 01:24 # superperez101
    одну жалкую пенку коротышке всей барсой насосали
    и это еще без димарии и неймара

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  2. superperez101 17.02.2021 01:12 # superperez101
    барса
    уахахахахахаха
    не могу остановиться ахахахаха

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  3. electric 17.02.2021 01:09 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  4. shadow-- 17.02.2021 01:06 # shadow--
    Выиграли в кризисном состоянии, воспользовавшись ошибками. И это хорошо, надо уметь пользоваться ошибками противника, особенно, когда такие проблемы с составом

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  5. skychnie-oboi 17.02.2021 01:04 # skychnie-oboi
    ЛЧ - это другой турнир.
    Опыт Ливерпуля и 2 финала подряд никуда не пропали.

    Так что ставку на ЛЧ вполне можно сделать.

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  6. alexander-arnold 17.02.2021 01:03 # alexander-arnold
    Продолжили не пропускать в 1-тайме.

    Кабак, Кюртис и Трент топари,
    На софаскор оценки 7.8, 7.6 и 7.5 соответственно

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  7. gerrard08 17.02.2021 01:02 # gerrard08
    Отличный результат.
    Качество игры тоже понравилось. Местами везло, но сук ведь иногда должно же нам тоже вести. Хоть Мане и Салах и забили, но тем не менее дохера руинили. Фирма стареет, надо его либо в полузащиту опускать и поставить с Тиаго конкурировать, нужен цн свежий. Защита норм сыграла, только Хендо за спину пару раз отпустил, но в целом норм для такой сырой пары.

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  8. scauzer11 17.02.2021 01:01 # scauzer11
    опять пенсопенджики обосаны))

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  9. felix-the-cat 17.02.2021 00:58 # felix-the-cat
    Единственный клуб, который не позорит Англию в Еврокубках.

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  10. lexa-arsenal 17.02.2021 00:58 # lexa-arsenal
    Опять лузерку тащят судьи

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  11. ry-l 17.02.2021 00:58 # ry-l
    Ну это заявочка на 1/4 внезапно. Лейпциг обосрался так же как и с МЮ. Теперь им для камбэка нужно будет что-то экстраординарное от Нагельсмана.

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  12. kagawa 17.02.2021 00:57 # kagawa
    Хоть кто то не позорит англию

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  13. jirrort 17.02.2021 00:57 # jirrort
    Опять лузерпуль тащят судьи

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  14. fanstevengerrard 17.02.2021 00:56 # fanstevengerrard
    Спасибо долбоебику за антипрогноз, как всегда - худший предсказатель))

    16.02.2021 22:55 #
    bezviz

    естественно барса-псж это изысканное блюдо для гурманов, но я буду смотреть очередное унижалово картонной чепухи, если и смотреть ЛЧ без зрителей, то только там где можно поржать от души))) кабак-хендерсон топовая связка ЦЗ, просто ору 6лять))

    Источник: http://fapl.ru/posts/84118/?c=1#c7301659

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