Тирни возобновил тренировки с "Арсеналом"

Крайний защитник "Арсенала" Киран Тирни возобновил полноценные тренировки после мышечного растяжения.

Тирни, который в этом сезоне утвердился ключевым игроком команды Микеля Артеты, пропустил шесть последних матчей лондонцев: пять в Премьер-Лиге и поражение от "Саутгемптона" в Кубке Англии.



Киран не играет с середины января, однако во вторник 23-летний шотландец впервые за месяц был замечен в общей группе, сообщает Evening Standard.



Стоит отметить, Тирни возвращается очень вовремя. До конца февраля "Арсеналу" предстоит сыграть дважды с "Бенфикой" в Лиге Европы, а также с "Манчестер Сити" и "Лестером" в Премьер-Лиге.