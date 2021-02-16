Названа причина, почему "Ливерпуль" не стал бороться за Упамекано

"Ливерпуль" не претендовал на защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано из-за опасений, что тот не сможет сыграться с Виргилом Ван Дейком.

Помимо "Баварии", которая в минувший уикенд и объявила о достигнутой договоренности насчет перехода Упамекано в конце сезона, двумя другими претендентами на Дайо считались "Челси" и "Ливерпуль".



Как утверждает Goal, "красные" действительно интересовались Упамекано, но решили не вступать в борьбу за 22-летнего француза, и на то есть одна большая причина.



Дело в том, что Упамекано действует с той же стороны в паре центральных защитников, что и Ван Дейк, чье место в команде Юргена Клоппа незыблемо, несмотря на отсутствие с травмой в данный момент.



В "Ливерпуле" чувствовали, что не смогут совместить Дайо и Виргила. В этом плане приглашенный из "Шальке-04" Озан Кабак имеет больше шансов стать партнером Ван Дейка в долгосрочной перспективе.