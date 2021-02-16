Названа причина, почему "Ливерпуль" не стал бороться за Упамекано
"Ливерпуль" не претендовал на защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано из-за опасений, что тот не сможет сыграться с Виргилом Ван Дейком.
Помимо "Баварии", которая в минувший уикенд и объявила о достигнутой договоренности насчет перехода Упамекано в конце сезона, двумя другими претендентами на Дайо считались "Челси" и "Ливерпуль".
Как утверждает Goal, "красные" действительно интересовались Упамекано, но решили не вступать в борьбу за 22-летнего француза, и на то есть одна большая причина.
Дело в том, что Упамекано действует с той же стороны в паре центральных защитников, что и Ван Дейк, чье место в команде Юргена Клоппа незыблемо, несмотря на отсутствие с травмой в данный момент.
В "Ливерпуле" чувствовали, что не смогут совместить Дайо и Виргила. В этом плане приглашенный из "Шальке-04" Озан Кабак имеет больше шансов стать партнером Ван Дейка в долгосрочной перспективе.
16.02.2021 23:00
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Потому что нету денех
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Ни нужон.
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