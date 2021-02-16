Фердинанд пристыдил Магуайра за симуляцию

Харри Магуайр Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фединанд заявил, что капитану "красных дьяволов" Харри Магуайру должно быть стыдно за свой нырок в матче с "Вест Бромвичем".

Во время воскресного матча Премьер-Лиги на "Хоторнс" Магуайр отметился неуклюжей попыткой заработать пенальти. Возможно, рефери и назначил бы 11-метровый, но Харри залез в офсайд.

Фердинанд абсолютно уверен, что Магуайр симулировал, несмотря на оправдания Харри после игры. Рио надеется, что самый дорогой защитник в мире пожалел о своем поступке.

"Если Харри будет честен с собой, на следующее утро ему будет стыдно из-за того, что он сделал".

"Это не то, что ты хочешь видеть от защитника. Я не думаю, что он будет гордиться этим моментом в своей карьере".

"Ты пытаешься быть сообразительным, и я понимаю это, но ему должно быть стыдно, правда должно. Он посмотрит повтор и скажет: "Черт возьми, о чем я думал?!" — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 16.02.2021 22:19 # alexander-arnold
    Ну слава богу хоть кто-то высказался из манков по этому поводу. Магвайер наверное хороший человек и как игрок тоже хорош. Но в МЮ нужно быть Лучшим.

    (ответить)

  2. superperez101 16.02.2021 22:09 # superperez101
    магваера похоже все-таки продырявили летом в греции
    и без этого он теперь уже не может

    как впрочем и отдельно взятые всем известные пенсы

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: