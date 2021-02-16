Фердинанд пристыдил Магуайра за симуляцию

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фединанд заявил, что капитану "красных дьяволов" Харри Магуайру должно быть стыдно за свой нырок в матче с "Вест Бромвичем".

Во время воскресного матча Премьер-Лиги на "Хоторнс" Магуайр отметился неуклюжей попыткой заработать пенальти. Возможно, рефери и назначил бы 11-метровый, но Харри залез в офсайд.



Фердинанд абсолютно уверен, что Магуайр симулировал, несмотря на оправдания Харри после игры. Рио надеется, что самый дорогой защитник в мире пожалел о своем поступке.



"Если Харри будет честен с собой, на следующее утро ему будет стыдно из-за того, что он сделал".



"Это не то, что ты хочешь видеть от защитника. Я не думаю, что он будет гордиться этим моментом в своей карьере".



"Ты пытаешься быть сообразительным, и я понимаю это, но ему должно быть стыдно, правда должно. Он посмотрит повтор и скажет: "Черт возьми, о чем я думал?!" — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.