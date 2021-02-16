Хендерсон: "Будем благодарны, что у нас был этот кризис"

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон уверен, что в будущем его команда будет благодарна за тот тяжелый период, в котором находится сейчас.

Действующие чемпионы Премьер-Лиги выиграли лишь два из шести последних матчей. Главный тренер "красных" Юрген Клопп уже признал, что защита титула провалена.

Однако Хендерсон надеется, что скоро кризис закончится, и "Ливерпуль" станет только сильнее и сплоченнее.

"Сейчас на это непохоже, но однажды мы преодолеем этот трудный период — надеюсь, это случится скоро — и будем благодарны, что он у нас был".

"Невзгоды делают тебя сильнее, вы становитесь сплоченнее, и я надеюсь, в обозримом будущем мы вернемся к стандартам, которые поддерживали долгое время".

"Каждый совершает ошибки, но допущенные нами в последнее время ошибки стоили нам матчей, поэтому мы должны как можно скорее от них избавиться", — цитирует Хендерсона Daily Mail.


Метки Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 16.02.2021 22:21 # alexander-arnold
    Хендерсон так многое пережил с этим клубом, он наверное станет самым лучшим капитаном среди всех капитанов

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  2. kos9k 16.02.2021 22:20 # kos9k
    Только пенсы сливают своих коучей на следующий сезон после череды неудачных результатов, а настоящие фанаты всегда будут поддерживать свой любимый футбольный клуб!

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  3. apl-nash 16.02.2021 21:46 # apl-nash
    Вперед, красная лавина. Всё, что не убивает, делает нас сильнее! Верим в Клопа и Кэпа, YNWA!

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  4. liverfun 16.02.2021 21:13 # liverfun
    с момента прихода топа, ливерпуль 5 лет без продыха выжимал максимум из себя, 3 еврофинала, чм, 2 рекордных сезона по набору очков. кризис был прогнозируем после такого длительного движения к успеху, а тут еще травмы навалились и ограничения в подписании новичков из-за непонятных последствий пандемии.
    глобально ничего страшного не произошло, команда после неудачных отрезков возвращается только сильнее

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  5. scauzer11 16.02.2021 21:07 # scauzer11
    огонь, воду и медные трубы нужно пройти всем!

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