Хендерсон: "Будем благодарны, что у нас был этот кризис"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон уверен, что в будущем его команда будет благодарна за тот тяжелый период, в котором находится сейчас.

Действующие чемпионы Премьер-Лиги выиграли лишь два из шести последних матчей. Главный тренер "красных" Юрген Клопп уже признал, что защита титула провалена.



Однако Хендерсон надеется, что скоро кризис закончится, и "Ливерпуль" станет только сильнее и сплоченнее.



"Сейчас на это непохоже, но однажды мы преодолеем этот трудный период — надеюсь, это случится скоро — и будем благодарны, что он у нас был".



"Невзгоды делают тебя сильнее, вы становитесь сплоченнее, и я надеюсь, в обозримом будущем мы вернемся к стандартам, которые поддерживали долгое время".



"Каждый совершает ошибки, но допущенные нами в последнее время ошибки стоили нам матчей, поэтому мы должны как можно скорее от них избавиться", — цитирует Хендерсона Daily Mail.