Гвардиола: "Очень симпатизирую Клоппу"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил поддержку своему коллеге Юргену Клоппу из "Ливерпуля".

В данный момент Клопп переживает, возможно, свой тяжелейший кризис за все пять с половиной лет работы в мерсисайдском клубе. "Ливерпуль" опустился уже на шестое место в Премьер-Лиге, лишившись шансов на защиту титула.



В прессе даже заговорили о возможной отставке Клоппа, однако Гвардиола считает, что такие периоды неизбежны и помогают тебе больше ценить победы.



"Я очень ему симпатизирую. Его вклад в мировой футбол исключителен. Я говорил уж много раз, в том числе в прошлом сезоне и когда он работал в Германии, что его философия делает футбол привлекательным для всех зрителей".



"Он всегда хочет доставлять удовольствие фанатам и мировому футболу с помощью атакующей игры, и это не поддается сомнению".



"У всех нас бывают хорошие моменты и плохие моменты. У всех. Нет такого тренера ли клуба, который бы мог побеждать, побеждать, побеждать каждый сезон. Это было бы скучно".



"Иногда тебе идет на пользу, если будешь проигрывать, хотя бы немного. Я говорю со своей точки зрения — иногда проигрыши или недостаточно хорошие сезоны помогают понять, насколько сложно побеждать".



"Затем ты возвращаешься и стараешься побеждать. Ты больше ценишь победы и испытываешь большее удовлетворение от своих достижений", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.