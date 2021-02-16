Алаба анонсировал свой уход из "Баварии"

Давид Алаба Защитник Давид Алаба поставил в известность заинтересованные клубы, анонсировав свой уход из "Баварии" по окончании сезона.

В минувшее воскресенье "Бавария" объявила о достигнутой договоренности насчет перехода Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг". Данный трансфер состоится грядущим летом.

С самого начала было понятно, что чемпионы Бундеслиги приглашают Упамекано на место Алабы, и вот сегодня Давид подтвердил, что теперь ему нужен новый клуб.

Ранее Алаба отклонил несколько предложений "Баварии" о новом контракте, в том числе с зарплатой в 13 миллионов фунтов в год, и в июне покинет Мюнхен свободным агентом.

Среди возможных претендентов на 28-летнего австрийца ранее назывались "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Реал", "Барселона" и ПСЖ.

Алаба уже волен вести переговоры с зарубежными клубами, однако Sky Sports ожидает, что Давид отложит окончательное решение насчет своего будущего на апрель или май.


Метки Алаба, Бавария

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2021 18:00

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  1. manutd-20champ 16.02.2021 19:02 # manutd-20champ
    колбасные, фас.

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  2. mixmaster 16.02.2021 19:02 # mixmaster
    abrizio Romano
    @FabrizioRomano
    ·
    1 ч
    The ‘verbal agreement’ between David Alaba is until June 2025 for ?12m per season. The pre-contract has not been signed yet, Real Madrid hope to complete the deal in the coming weeks.


    он уже в Реале.

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  3. bes-ter 16.02.2021 18:29 # bes-ter
    Чистокровный Австриец....

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  4. mancunia-planet 16.02.2021 18:07 # mancunia-planet
    В Пахтакор перейдёт сто пудова

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