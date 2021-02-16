Алаба анонсировал свой уход из "Баварии"
Защитник Давид Алаба поставил в известность заинтересованные клубы, анонсировав свой уход из "Баварии" по окончании сезона.
В минувшее воскресенье "Бавария" объявила о достигнутой договоренности насчет перехода Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг". Данный трансфер состоится грядущим летом.
С самого начала было понятно, что чемпионы Бундеслиги приглашают Упамекано на место Алабы, и вот сегодня Давид подтвердил, что теперь ему нужен новый клуб.
Ранее Алаба отклонил несколько предложений "Баварии" о новом контракте, в том числе с зарплатой в 13 миллионов фунтов в год, и в июне покинет Мюнхен свободным агентом.
Среди возможных претендентов на 28-летнего австрийца ранее назывались "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Реал", "Барселона" и ПСЖ.
Алаба уже волен вести переговоры с зарубежными клубами, однако Sky Sports ожидает, что Давид отложит окончательное решение насчет своего будущего на апрель или май.
16.02.2021 18:00
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колбасные, фас.
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abrizio Romano
@FabrizioRomano
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1 ч
The ‘verbal agreement’ between David Alaba is until June 2025 for ?12m per season. The pre-contract has not been signed yet, Real Madrid hope to complete the deal in the coming weeks.
он уже в Реале.
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Чистокровный Австриец....
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В Пахтакор перейдёт сто пудова
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