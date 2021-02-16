Алаба анонсировал свой уход из "Баварии"

Защитник Давид Алаба поставил в известность заинтересованные клубы, анонсировав свой уход из "Баварии" по окончании сезона.

В минувшее воскресенье "Бавария" объявила о достигнутой договоренности насчет перехода Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг". Данный трансфер состоится грядущим летом.



С самого начала было понятно, что чемпионы Бундеслиги приглашают Упамекано на место Алабы, и вот сегодня Давид подтвердил, что теперь ему нужен новый клуб.



Ранее Алаба отклонил несколько предложений "Баварии" о новом контракте, в том числе с зарплатой в 13 миллионов фунтов в год, и в июне покинет Мюнхен свободным агентом.



Среди возможных претендентов на 28-летнего австрийца ранее назывались "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Реал", "Барселона" и ПСЖ.



Алаба уже волен вести переговоры с зарубежными клубами, однако Sky Sports ожидает, что Давид отложит окончательное решение насчет своего будущего на апрель или май.