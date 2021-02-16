"Ливерпуль" обсуждает новый контракт с Келлехером
"Ливерпуль" начал переговоры со своим голкипером Кувином Келлехером о новом контракте.
Келлехер присоединился к "Ливерпулю" еще в 2015 году, но по-настоящему проявил себя только в этом сезоне, подменяя первого номера Алиссона.
22-летний ирландец, принявший участие в пяти матчах "красных" в этом сезоне, приближается к заключительному году по своему контракту, и на "Энфилде" не собираются терять талантливого игрока.
Как сообщает Irish Examiner, боссы мерсисайдского клуба считают своим "приоритетом" продление сотрудничества с Келлехером, который занимает "центральное" место в планах главного тренера Юргена Клоппа на будущее.
16.02.2021 17:00
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