Семь вещей, что мы узнали в 24-м туре

Полоса неудач "Ливерпуля" продолжается поражением от "Лестера", "Манчестер Сити" берет реванш у "Тоттенхэма", а "Манчестер Юнайтед" делится очками с еще одним аутсайдером. Это лишь некоторые наблюдения по итогам 24-го тура Премьер-Лиги.





"Лестер" оторвался от "Ливерпуля"



Во встрече первого круга чемпион отреагировал на свои неудачи уверенной победой — то поражение остается для "Лестера" единственным на выезде. Команда Юргена Клоппа еще больше нуждалась в такой реакции на этот раз, и до определенного момента все действительно шло по плану мерсисайдцев. Как и с "Манчестер Сити" неделю назад, счет мог быть другим, хотя это сомнительное оправдание для лучшей команды прошлого сезона.



До 78-й минуты встречи "Ливерпуль" увозил домой три очка, но случился еще один коллапс, в котором снова принял участие Алиссон. Избежать гости могли всех трех мячей, но они пришли не из ниоткуда. С новичком Кабаком, на плече которого всю игру висел Джейми Варди, они были уязвимыми изначально и сделали мало, чтобы предотвратить последствия. Джеймс Мэддисон после игры отметил нехватку ключевых игроков в центре поля у "Ливерпуля", но с этим чемпионы живут не первый день, а их результаты становятся только хуже.



"Манчестер Сити" взял реванш у "Тоттенхэма"



"Шпоры" остаются последней командой, побеждавшей "Манчестер Сити", но до повторения в субботу было далеко. "Сити" с тех пор заметно прибавил, а вот команда Жозе Моуриньо сделала пару шагов назад — и не обладает тем же хладнокровием, что и в середине ноября.



Конечно, при других обстоятельствах, план мог сработать снова. Штанга спасла хозяев при счете 0:0, и до заработанного пенальти в ворота "Тоттенхэма" у "Сити" не было опасных атак. Избежать такого пенальти просто, равно как и тех ошибок, которые допускал Уго Льорис. "Сити" сильнее, но проявить свое превосходство команде Гвардиолы помогли неосторожные действия соперника, которому уже не удается реализовывать планы своего тренера на большие матчи.



Четыре поражения в пяти играх оставили "Тоттенхэм" в середине таблицы. Для "Сити" это реванш, но одновременно с этим — просто очередная победа, которая позволяет с расстояния смотреть на всех конкурентов.



"Саутгемптон" зашел слишком далеко



После 9:0 на поле "Манчестер Юнайтед" Ральф Хазенхюттль говорил, что на этот раз такой результат не предоставляет турнирной угрозы. У его команды есть большой запас очков: мощная вторая половина 2020 года позволяла "Саутгемптону" в какой-то момент даже возглавить таблицу. Усталость команды, травмы ведущих игроков и отсутствие им замены привели к серии плохих результатов. Хотя, еще пару недель они продолжали смотреть верх, думая о местах в еврокубках.



Поражение от "Вулверхэмптона" стало для команды Хазенхюттля шестым подряд. "Волков" они победили в Кубке Англии за несколько дней до этого, их они полностью переигрывали после первого тайма матча в воскресенье. Но соперник во второй половине перестроился, а "Саутгемптону" снова не хватило сил и удачи — и итогом стала редкая победа для подопечных Нуну Эшпириту Санту. У "Саутгемптона" остался запас в +11 очков над 18-й командой, и разговоры о новой борьбе за выживание будут перебором. Но завершать чемпионат в нижней части таблицы после осенних подвигов все равно обидно.



"Вест Бромвич" еще готов биться



Возможно, "Шеффилд Юнайтед" и "Вест Бромвич" обречены на вылет, но на пути к нему они еще могут сильно попортить нервы ведущим командам. "Манчестер Юнайтед" уже пострадал дважды, взяв в двух поединках с двумя последними командами только одно очко. Это точно не конец: слабейшие команды Премьер-Лиги достаточно сильны, чтобы покидать элиту с шумом.



Как и "Шеффилд Юнайтед", "Вест Бромвич" мог выиграть встречу с "красными дьяволами". Мбайе Дианье снова показал, что теперь в атаках "дроздов" есть ориентир, и с ним атаковать команде становится проще. Подопечные Сэма Эллардайса все-таки пропустили гол Бруну Фернандеша, но свою ничью на "Хоторнс" заслужили. Это было с запасом лучшее домашнее выступление "Вест Бромвича" после смены тренера, но одно очко не сделает большой погоды для аутсайдеров. МЮ в то же время теряет еще два: команда по-прежнему идет на втором месте, но ей предстоит борьба за сохранение позиций в четверке. Оказавшись на вершине, подопечные Оле Гуннара Сульшера были не готовы к давлению и выиграли только один из пяти последних поединков.



Обамеянг вернулся



"Лидс" — соперник, которому забивать проще, но для "Арсенала" это все равно была знаковая победа. Команда Микеля Артеты впервые в этом сезоне забила так много на своем поле, а Пьер-Эмерик Обамеянг впервые в английской карьере забил три гола за матч. До воскресенья Обамеянг оставался игроком, оформившем наибольшее количество дублей (13) в Премьер-Лиге без единого хет-трика.



Габонец прошел через сложный период, но после такой игры есть соблазн сказать, что лидер "Арсенала" вернулся в норму. "Канониры" прервали серию неудач очень убедительной победой. Впечатлило не только выступление в первом тайме, но и то, что лондонцы смогли очень вовремя собраться, когда соперник настроился на камбэк. Забив два, "Лидс" был настроен на продолжение, но хозяева почти не предоставили ему шансов.



Команда Марсело Бьелсы, по крайней мере, удалось забить. В третьей игре с "Арсеналом" Артеты они сделали это впервые, но у них по-прежнему нет побед. "Арсенал" становится одним из наиболее неудобных соперников для эффектных новичков Премьер-Лиге. Даже осенью, когда "канониры" были не у в ударе и в меньшинстве, "Лидс" ограничился нулевой ничьей.



"Фулхэм" все-таки добивается своего



Никто не вызывает того же сочувствия среди тренеров, как Скотт Паркер. Менеджер "Фулхэма" по ходу сезона не просто решил проблему обороны, но полностью перестроил игру команду, в которую снова было интегрировано большое количество новых футболистов. Более того, его "Фулхэм" прилично заиграл. Но свой лучший период с точки зрения качества игры лондонцы проводили без побед. До воскресенья у "Фулхэма" была серия из 12 матчей без побед, восемь из которых при этом завершились вничью.



До воскресенья у них также не было в основном составе Джоша Майи. Проблема центрфорварда на фоне регресса Митровича стала для "дачников" ключевой. Возвращение в Лондон нигерийца случилось без больших ожиданий, но в первой игре в старте Майя оформил дубль. Выступление команды в матче "Эвертоном" тоже было первоклассным. Выглядело все так, будто именно гости стадиона "Гудисон Парк" в гонке за места в первой четверке, а "Эвертон" страдает внизу турнирной таблицы.



"Ириски" явно были уставшими после своего триллера в Кубке Англии, да и нестабильность команды Карло Анчелотти не является чем-то новым. Никто не удивится, если в среду с "Манчестер Сити" они будут в полном порядке.



"Вест Хэм" и "Челси" обходят чемпиона



"Ливерпуль" еще держался в четверке, но в понедельник свой удары нанесли лондонские клубы. Пока "Тоттенхэм" на спаде, за попадание столицы в Лигу Чемпионов сражаются "Челси" (ожидаемо) и "Вест Хэм" (очень неожиданно).



Их победы в понедельник были очень спокойными. "Шеффилд Юнайтед", героически бросившийся в борьбу после нового года, не стал проблемой для команды Дэвида Мойеса. Учитывая травму Джона Игана, лучшего центребека "Юнайтед", подопечным Криса Уайлдера потребуется еще больше героизма в ближайшее время. "Вест Хэм" одержал редкий крупный успех, но рутинную победу в принципе — сложно поверить, что эта команда в прошлом году боролась за выживание.



После мучений в кубковой игре с "Барнсли" "Челси" куда увереннее победил "Ньюкасл". Команда Стива Брюса потеряла Каллума Уилсона и, даже проснувшись во втором тайме, "сороки" все равно не знали, как им завершить атаки. У "Челси" с этим проблем не было — тем более при такой слабой игре соперника на стандартах. Главным событием поединка стал долгожданный гол Тимо Вернера. Немец снова провел солидный поединок, но теперь закрепил это выступление своим первым с начала ноября голом.



Иван Громиков специально для FAPL.ru