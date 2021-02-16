Гринвуд связал свое будущее с "Юнайтед" до 2025 года

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд заключил со своим клубом новый контракт до июня 2025.

Гринвуд находится в системе "Юнайтед" с семи лет и к настоящему моменту сыграл уже 82 матча за первую команду, забив 21 гол, с момента своего дебюта в марте 2019.



Этот сезон Мейсон проводит не так ярко, как предыдущий, когда он наколотил 17 мячей с учетом всех соревнований, но все равно находится на хорошем счету и пользуется доверием у главного тренера Оле Гуннара Сульшера.



Предыдущий контракт Гринвуда истекал в конце сезона 2022/23. Таким образом, заключив новую сделку, Мейсон получил дополнительные два года и опцию продления на 12 месяцев.