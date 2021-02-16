Гринвуд связал свое будущее с "Юнайтед" до 2025 года
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд заключил со своим клубом новый контракт до июня 2025.
Гринвуд находится в системе "Юнайтед" с семи лет и к настоящему моменту сыграл уже 82 матча за первую команду, забив 21 гол, с момента своего дебюта в марте 2019.
Этот сезон Мейсон проводит не так ярко, как предыдущий, когда он наколотил 17 мячей с учетом всех соревнований, но все равно находится на хорошем счету и пользуется доверием у главного тренера Оле Гуннара Сульшера.
Предыдущий контракт Гринвуда истекал в конце сезона 2022/23. Таким образом, заключив новую сделку, Мейсон получил дополнительные два года и опцию продления на 12 месяцев.
16.02.2021 15:55
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