Гринвуд связал свое будущее с "Юнайтед" до 2025 года

Оле Гуннар Сульшер и Мейсон Гринвуд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд заключил со своим клубом новый контракт до июня 2025.

Гринвуд находится в системе "Юнайтед" с семи лет и к настоящему моменту сыграл уже 82 матча за первую команду, забив 21 гол, с момента своего дебюта в марте 2019.

Этот сезон Мейсон проводит не так ярко, как предыдущий, когда он наколотил 17 мячей с учетом всех соревнований, но все равно находится на хорошем счету и пользуется доверием у главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

Предыдущий контракт Гринвуда истекал в конце сезона 2022/23. Таким образом, заключив новую сделку, Мейсон получил дополнительные два года и опцию продления на 12 месяцев.


Метки Гринвуд, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2021 15:55

Количество просмотров Просмотров: 0

Поиск: