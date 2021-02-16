"Арсенал" проводит расследование насчет татуировки Обамеянга

"Арсенал" инициировал внутреннее расследование в отношении своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга, которого подозревают в нарушении коронавирусных ограничений.

Еще 9 февраля испанский тату-мастер Алехандро Николас Бернал выложил в инстаграме свою новую работу — татуировку на руке Обамеянга.



На видео ни Бернал, ни Пьер-Эмерик, недавно пропустивший три матча из-за болезни своей матери, даже не используют масок.



Теперь "Арсенал" пытается определить, когда было сделано это видео и нарушил ли 31-летний габонец протоколы безопасности.



Отметим, что в данный момент все мобильные и стационарные тату-салоны в Великобритании закрыты, а Обамеянгу, будучи футболистом, запрещено контактировать с людьми не из своего ближайшего круга.



