"Арсенал" проводит расследование насчет татуировки Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" инициировал внутреннее расследование в отношении своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга, которого подозревают в нарушении коронавирусных ограничений.

Еще 9 февраля испанский тату-мастер Алехандро Николас Бернал выложил в инстаграме свою новую работу — татуировку на руке Обамеянга.

На видео ни Бернал, ни Пьер-Эмерик, недавно пропустивший три матча из-за болезни своей матери, даже не используют масок.

Теперь "Арсенал" пытается определить, когда было сделано это видео и нарушил ли 31-летний габонец протоколы безопасности.

Отметим, что в данный момент все мобильные и стационарные тату-салоны в Великобритании закрыты, а Обамеянгу, будучи футболистом, запрещено контактировать с людьми не из своего ближайшего круга.


Метки Арсенал, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. giggs13 16.02.2021 16:01 # giggs13
    fu bliad takimi delami zanimaiutsia a kamanda uje seredniak fuuuu

    (ответить)

  2. french 16.02.2021 15:25 # french
    Да не трогали б, пока мало-мальски забивать стал, а то спугнут депрессивного blmщика.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: