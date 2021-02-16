"Арсенал" проводит расследование насчет татуировки Обамеянга
"Арсенал" инициировал внутреннее расследование в отношении своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга, которого подозревают в нарушении коронавирусных ограничений.
Еще 9 февраля испанский тату-мастер Алехандро Николас Бернал выложил в инстаграме свою новую работу — татуировку на руке Обамеянга.
На видео ни Бернал, ни Пьер-Эмерик, недавно пропустивший три матча из-за болезни своей матери, даже не используют масок.
Теперь "Арсенал" пытается определить, когда было сделано это видео и нарушил ли 31-летний габонец протоколы безопасности.
Отметим, что в данный момент все мобильные и стационарные тату-салоны в Великобритании закрыты, а Обамеянгу, будучи футболистом, запрещено контактировать с людьми не из своего ближайшего круга.
16.02.2021 15:00
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Последние комментарии:
fu bliad takimi delami zanimaiutsia a kamanda uje seredniak fuuuu
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Да не трогали б, пока мало-мальски забивать стал, а то спугнут депрессивного blmщика.
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