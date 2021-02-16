Невилл считает, что МЮ нужен новый голкипер

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" нужен новый голкипер.

Несмотря на регулярные ошибки, Давид Де Хеа остается первым номером "Юнайтед" в этом сезоне, хотя даже главный тренер Оле Гуннар Сульшер признал, что Дин Хендерсон все ближе в стартовому составу.



Однако Невиллу кажется, что ни с самым высокооплачиваемым футболистом Премьер-Лиги, ни с талантливым воспитанником "красным дьяволам" не выиграть Премьер-Лигу.



"Тебе нужен исключительный голкипер, чтобы выиграть лигу".



"Три или четыре года назад, когда Юрген Клопп публично набросился на меня, я сказал, что тебе не выиграть лигу с Кариусом или Миньоле в качестве голкипера".



"Я не говорю, что они плохие голкиперы, но какая бы команда ни выиграла лигу, обычно она обладает отличным голкипером, который провел отличный сезон".



"Эдерсон — отличный голкипер. Петр Чех, Шмейхель, Ван дер Сар, даже Каспер Шмейхель в "Лестере", Дэвид Симэн, Алиссон — вот такие отличные голкиперы тебе нужны для чемпионства".



"Мы должны начать задавать вопросы насчет Давида Де Хеа, потому что его ошибки становятся все регулярнее и приводят к потере очков".



"На мой взгляд, сейвы, обеспечивающие победы, и спасения в эпизодах один на один значат меньше. Думаю, Оле нужно спросить, действительно ли Хендерсон сможет стать первым номером "Манчестер Юнайтед"?



Если честно, когда ты хочешь выиграть лигу... Если бы Пеп Гвардиола или Клопп пришли в "Манчестер Юнайтед", они бы пригласили нового голкипера", — цитирует Невилла Daily Mirror.