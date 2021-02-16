Руни выступает за отмену VAR в Премьер-Лиге

Главный тренер "Дерби" Уэйн Руни считает, что было бы лучше убрать систему VAR из Премьер-Лиги.

В этом сезоне работа VAR продолжает вызывать нарекания — некоторые решения видеоассистентов кажутся не просто спорными, а явно ошибочными, поэтому Руни предпочитает, чтобы рефери работали по старинке.



"У нас в Чемпионшипе VAR нет, и я думаю, так даже лучше. Эта технология может работать в обе стороны, и порой ты бываешь разочарован после матча, но мы предпочитаем полагаться на рефери, и пускай они как можно лучше делают свою работу".



"И хотя ты не всегда согласен с некоторыми их решениями, мы должны позволить им делать свою работу, а также должны уважать их мнения. Некоторые решения VAR в Премьер-Лиге очень разочаровывают, потому что ты не понимаешь, как они пришли к этим выводам".



"VAR лишает игру эмоций. Я могу вспомнить некоторые из своих голов, когда я был на грани офсайда. Тебе достаточно было бросить взгляд на лайнсмена, и если он не поднял флажок, ты продолжаешь праздновать".



"Это нелепо, что игрокам приходится ждать по минуте-две, чтобы узнать, засчитают ли гол. Если бы с появлением VAR все решения стали правильными, это одно, но факт в том, что не все решения правильные, и это расстраивает еще больше".



"Я видел гол Джеймса Мэддисона против "Ливерпуля". Он забил и не понимал, засчитают ли гол. Когда игроки и фанаты не могут праздновать голы вместе, это убивает их эмоциональную связь", — цитирует Руни Daily Mail.