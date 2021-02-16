Невилл объяснил, почему Магуайру нужен другой партнер, нежели Линделеф

Виктор Линделеф и Харри Магуайр Эксперт Sky Sports Гари Невилл объяснил, почему Харри Магуайру из "Манчестер Юнайтед" нужен другой партнер по центру обороны, нежели Виктор Линделеф.

Воскресная ничья 1:1 с "Вест Бромвичем" в очередной раз обнажила слабость центра обороны "Юнайтед", убедив Невилла, что Линделеф и Магуайр просто не могут играть в паре.

И хотя временам Магуайр выглядит довольно неповоротливо, его место в стартовом составе не подвергается сомнения ввиду огромной стоимости, поэтому Невилл советует своему клубу найти мобильного защитника, который бы компенсировал недостатки Харри.

"Проблема Виктора Линделефа — это Харри Магуайр, а проблема Харри Магуайра — Виктор Линделеф".

"Думаю, если бы вы поставили Линделефа в пару к Ван Дейку в "Ливерпуле", он бы проявил себя как великолепный игрок. Он хороший игрок, он понимает игру, он читает игру, и я думаю, он смог бы составить замечательную пару с кем-нибудь вроде Рио Фердинанда или Виргила Ван Дейка".

"Проблема в том, что он играет вместе с Харри Магуайром, который не самый мобильный игрок. Это проблема, и им нужно найти кого-нибудь подходящего в пару к Магуайру, потому что они потратили на него 80 миллионов фунтов".

"Я правда думаю, что Линделеф — очень хороший игрок, и если бы "Ливерпуль" искал пару Виргилу Ва Дейку, то он бы замечательно подошел на эту роль".

"Проблема в том, что вместе с Магуайром он не может играть отлично, потому что они оба склонны опускаться глубоко, тогда как им нужно играть выше", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Линделеф, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2021 12:00

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  1. flamic 16.02.2021 12:56 # flamic
    Правильно, нужно открывать миры других мужчин.

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  2. el-ray 16.02.2021 12:13 # el-ray
    Да выкинуть это ебаное полено, тупое и неповоротливое.
    Можно подумать, что за эти почти 10 лет денег выкинуто не было. Да бл, от этого пидора тупого больше вреда.

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  3. j24081993 16.02.2021 12:08 # j24081993
    "Проблема в том, что вместе с Магуайром он не может играть отлично, потому что они оба склонны опускаться глубоко, тогда как им нужно играть выше", — сообщил Невилл в эфире.

    В чем проблема? Купите Давида Луиса или Маркоса Алонсо

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