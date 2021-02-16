Невилл объяснил, почему Магуайру нужен другой партнер, нежели Линделеф

Эксперт Sky Sports Гари Невилл объяснил, почему Харри Магуайру из "Манчестер Юнайтед" нужен другой партнер по центру обороны, нежели Виктор Линделеф.

Воскресная ничья 1:1 с "Вест Бромвичем" в очередной раз обнажила слабость центра обороны "Юнайтед", убедив Невилла, что Линделеф и Магуайр просто не могут играть в паре.



И хотя временам Магуайр выглядит довольно неповоротливо, его место в стартовом составе не подвергается сомнения ввиду огромной стоимости, поэтому Невилл советует своему клубу найти мобильного защитника, который бы компенсировал недостатки Харри.



"Проблема Виктора Линделефа — это Харри Магуайр, а проблема Харри Магуайра — Виктор Линделеф".



"Думаю, если бы вы поставили Линделефа в пару к Ван Дейку в "Ливерпуле", он бы проявил себя как великолепный игрок. Он хороший игрок, он понимает игру, он читает игру, и я думаю, он смог бы составить замечательную пару с кем-нибудь вроде Рио Фердинанда или Виргила Ван Дейка".



"Проблема в том, что он играет вместе с Харри Магуайром, который не самый мобильный игрок. Это проблема, и им нужно найти кого-нибудь подходящего в пару к Магуайру, потому что они потратили на него 80 миллионов фунтов".



"Я правда думаю, что Линделеф — очень хороший игрок, и если бы "Ливерпуль" искал пару Виргилу Ва Дейку, то он бы замечательно подошел на эту роль".



"Проблема в том, что вместе с Магуайром он не может играть отлично, потому что они оба склонны опускаться глубоко, тогда как им нужно играть выше", — сообщил Невилл в эфире.