Тухель: "Люблю Ковачича"

Матео Ковачич Главный тренер "Челси" Томас Тухель признался, что полузащитник Матео Ковачич стал одним из его любимчиков.

Приступив к работе на "Стэмфорд Бридж", Тухель пообещал, что каждый игрок начнет с чистого листа и получит шанс проявить себя. Томас подтверждает это делом, достав из глубокого запаса игроков вроде Кепы Аррисабалаги и Маркоса Алонсо.

Одновременно у Тухеля уже появились некоторые фавориты, к которым относится и 26-летний Ковачич, выходивший в стартовом составе "синих" на каждый из пяти матчей Премьер-Лиги при Томасе.

"Я люблю его. Ты можешь разбудить его в 3 ночи, и в 3:15 он будет готов тренироваться в Кобхэме", — сообщил Тухель 5th Stand.


Метки Ковачич, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2021 11:00

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  1. thegodfather 16.02.2021 11:23 # thegodfather
    Ну топарь анрил.
    Ему бы удар поставить - был бы межгалактический топарь

    (ответить)

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