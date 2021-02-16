Тухель: "Люблю Ковачича"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признался, что полузащитник Матео Ковачич стал одним из его любимчиков.

Приступив к работе на "Стэмфорд Бридж", Тухель пообещал, что каждый игрок начнет с чистого листа и получит шанс проявить себя. Томас подтверждает это делом, достав из глубокого запаса игроков вроде Кепы Аррисабалаги и Маркоса Алонсо.



Одновременно у Тухеля уже появились некоторые фавориты, к которым относится и 26-летний Ковачич, выходивший в стартовом составе "синих" на каждый из пяти матчей Премьер-Лиги при Томасе.



"Я люблю его. Ты можешь разбудить его в 3 ночи, и в 3:15 он будет готов тренироваться в Кобхэме", — сообщил Тухель 5th Stand.