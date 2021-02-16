Анонс матча "РБ Лейпциг" — "Ливерпуль"

Во вторник вечером "Ливерпуль" сможет отвлечься от своей ситуации в Премьер-Лиге, сыграв первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".

К этому матчу, который формально является домашним для представителя Бундеслиги, но из-за коронавирусных ограничений был перенесен из Лейпцига в Будапешт, "Ливерпуль" подходит, занимая непривычно низкую для себя позицию в Премьер-Лиге — только шестую.



"Это сложно. На протяжении долгого времени мы поддерживали высокие стандарты, и наша текущая форма не является нормой".



"Убежден, парни выкладываются без остатка, когда тренируются и играют, поэтому нам нужно продолжать делать это, чтобы прервать данную серию".



"У "Лейпцига" очень хорошая команда с очень хорошими игроками и тренером. Думаю, каждый знает это. Мы должны выйти и выложиться на 100 процентов. Мы готовы к этому для достижения положительного результата", — говорил на пресс-конференции капитан "красных" Джордан Хендерсон.



- Это будет первая официальная встреча "РБ Лейпциг" и "Ливерпуля", хотя со старта 2020 года команда Юлиана Нагельсманна успела пересечься уже с двумя представителями Премьер-Лиги в Лиге Чемпионов, выбив "Тоттенхэм" с стадии 1/8 финала в прошлом сезоне (4:0 по сумме двух матчей) и опередив "Манчестер Юнайтед" на групповой стадии этого розыгрыша (поражение 5:0 на выезде и победа 3:2 дома).



- "Ливерпуль" ни разу не проиграл в пяти последних выездах к немецким командам с учетом всех соревнований (3 победы, 2 ничьи), последнее такое поражение потерпев от "Байера" в апреле 2002 (4:2).



- Это будет всего лишь второе участие "РБ Лейпциг" в плей-офф Лиги Чемпионов. В прошлом сезоне немцы добрались аж до полуфинала.



- "Ливерпуль" надеется достичь финала Лиги Чемпионов в третий раз за четыре последних года.



- "РБ Лейпциг" не потерпел ни одного поражения в шести последних домашних матчах в Лиге Чемпионов (5 побед, 1 ничья), забивая минимум дважды в каждом из шести.



- В 10 последних домашних матчах Лиги Чемпионов "РБ Лейпциг" лишь дважды сохранил свои ворота на замке.



- Ни один из 22 матчей "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов не завершился со счетом 0:0, и это рекорд соревнования всех времен.



- "Ливерпуль" — единственная команда в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, не пропустившая ни одного гола до перерыва.



- В шести матчах группового этапа "РБ Лейпциг" пропустил 12 голов — больше любого другого участника плей-офф Лиги Чемпионов в этом розыгрыше.



- В своих 16 последних матчах Лиги Чемпионов нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино забил только один гол — в ответной встрече 1/8 финала против "Атлетико" в прошлом сезоне.



Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта едва возобновил тренировки после травмы задней поверхности бедра и играть еще не готов. Также отсутствуют Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип и Диогу Жота. Фабиньо, Джеймс Милнер, Бен Дэвис, Дивок Ориги и Кувин Келлехер под вопросом.



Лига Чемпионов. 1/8 финала

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия)

Будапешт. Стадион "Пушкаш Арена". 23:00 Онлайн-трансляция