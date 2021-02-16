Фердинанд: "У Лингарда нет будущего в "Юнайтед"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что у вингера "Вест Хэма" Джесси Лингарда нет будущего в клубе с "Олд Траффорд".

Ни сыграв ни минуты за "красных дьяволов" в этом сезоне Премьер-Лиги, на исходе зимнего трансферного окна Лингард отправился за практикой в "Вест Хэм".



Джесси сразу же принялся проявлять себя у "молотобойцев", а накануне отметился очередным полезным действием, заработав пенальти против "Шеффилд Юнайтед".



По мнению Фердинанда, для Лингарда уже нет пути назад, и 28-летний англичанин должен сосредоточиться на том, чтобы заслужить постоянный трансфер в "Вест Хэм" или какой-нибудь другой клуб.



"Каковы его амбиции после окончания этого сезона? На что он рассчитывает? Потому что, его аренду будут рассматривать неудачной, если "Вест Хэм" не сделает предложение о его покупке в конце аренды".



"Такова и должна быть его цель: заставить "Вест Хэм" и другие клубы выкупить его у "Манчестер Юнайтед". Потому что я не представляю себе его возвращение и не вижу его в этом составе".



"Думаю, они оставили его в прошлом, учитывая приглашенных ими игроков. Он не входит в их планы и не входит уже давно", — сообщил Фердинанд BT Sport.