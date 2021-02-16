Фердинанд: "У Лингарда нет будущего в "Юнайтед"

Джесси Лингард Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что у вингера "Вест Хэма" Джесси Лингарда нет будущего в клубе с "Олд Траффорд".

Ни сыграв ни минуты за "красных дьяволов" в этом сезоне Премьер-Лиги, на исходе зимнего трансферного окна Лингард отправился за практикой в "Вест Хэм".

Джесси сразу же принялся проявлять себя у "молотобойцев", а накануне отметился очередным полезным действием, заработав пенальти против "Шеффилд Юнайтед".

По мнению Фердинанда, для Лингарда уже нет пути назад, и 28-летний англичанин должен сосредоточиться на том, чтобы заслужить постоянный трансфер в "Вест Хэм" или какой-нибудь другой клуб.

"Каковы его амбиции после окончания этого сезона? На что он рассчитывает? Потому что, его аренду будут рассматривать неудачной, если "Вест Хэм" не сделает предложение о его покупке в конце аренды".

"Такова и должна быть его цель: заставить "Вест Хэм" и другие клубы выкупить его у "Манчестер Юнайтед". Потому что я не представляю себе его возвращение и не вижу его в этом составе".

"Думаю, они оставили его в прошлом, учитывая приглашенных ими игроков. Он не входит в их планы и не входит уже давно", — сообщил Фердинанд BT Sport.


Метки Вест Хэм, Лингард, Манчестер Юнайтед, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 16.02.2021 10:09 # mancunia-planet
    Понятное дело, надеюсь ВХЮ его выкупит, в МЮ он нахер не сдался...

    (ответить)

  2. halamadrid94 16.02.2021 09:24 # halamadrid94
    На самом деле он хорош, чем многие в составе дьяволов. Почему-то его Сульшер не рассматривает его. Может если Оле летом уйдет, Лингарду дадут еще один шанс.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: