Фердинанд: "У Лингарда нет будущего в "Юнайтед"
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что у вингера "Вест Хэма" Джесси Лингарда нет будущего в клубе с "Олд Траффорд".
Ни сыграв ни минуты за "красных дьяволов" в этом сезоне Премьер-Лиги, на исходе зимнего трансферного окна Лингард отправился за практикой в "Вест Хэм".
Джесси сразу же принялся проявлять себя у "молотобойцев", а накануне отметился очередным полезным действием, заработав пенальти против "Шеффилд Юнайтед".
По мнению Фердинанда, для Лингарда уже нет пути назад, и 28-летний англичанин должен сосредоточиться на том, чтобы заслужить постоянный трансфер в "Вест Хэм" или какой-нибудь другой клуб.
"Каковы его амбиции после окончания этого сезона? На что он рассчитывает? Потому что, его аренду будут рассматривать неудачной, если "Вест Хэм" не сделает предложение о его покупке в конце аренды".
"Такова и должна быть его цель: заставить "Вест Хэм" и другие клубы выкупить его у "Манчестер Юнайтед". Потому что я не представляю себе его возвращение и не вижу его в этом составе".
"Думаю, они оставили его в прошлом, учитывая приглашенных ими игроков. Он не входит в их планы и не входит уже давно", — сообщил Фердинанд BT Sport.
16.02.2021 09:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Понятное дело, надеюсь ВХЮ его выкупит, в МЮ он нахер не сдался...
(ответить)
На самом деле он хорош, чем многие в составе дьяволов. Почему-то его Сульшер не рассматривает его. Может если Оле летом уйдет, Лингарду дадут еще один шанс.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий