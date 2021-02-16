Абрахэм получил травму лодыжки против "Ньюкасла"
Победа 2:0 над "Ньюкаслом" была омрачена для "Челси" травмой нападающего Тэмми Абрахэма.
Уже в самом начале матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" защитник "сорок" Джамаал Ласселлс словно ножницами срубил Абрахэма в своей штрафной.
Рефери Питер Бэнкс отказался назначить пенальти в ворота "Ньюкасла" ввиду того, что Ласселлс, хоть и сыграл грубо, но добрался до мяча. Главный тренер "синих" Томас Тухель находит это несправедливым и теперь ждет вердикта от медиков.
"У меня пока нет новостей насчет Тэмми, но нам пришлось его заменить, потому что ему крепко досталось. Да, мы обеспокоены, но у нас нет новостей насчет его состояния".
"Мой ассистент пытался показать ему (Бэнксу) этот повтор на планшете (в перерыве), а он сказал, что ему запрещено разговаривать с нами. Мы не знали этого".
"Мы чувствуем, что это был безрассудный поступок. Да, он сыграл в мяч, но ты чересчур рискуешь нанести травму оппоненту. И поэтому, считаю, здесь следовало зафиксировать фол".
"Это было безрассудно, и мы не хотели критиковать рефери, мы просто хотели обсудить это", — цитирует Тухеля Sky Sports.
16.02.2021 08:00
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