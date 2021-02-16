Вернер: "Мне помогло, что теперь кто-нибудь может прикрикнуть на меня по-немецки!"

Нападающий "Челси" Тимо Вернер поблагодарил своего наставника Томаса Тухеля, который помог ему прервать свою голевую засуху.

1000 минут — ровно столько игрового времени Вернер не мог забить в Премьер-Лиге до своего гола против "Ньюкасла" в понедельник вечером (2:0).



Эта засуха длилась 100 дней или 14 матчей чемпионата, и это было очень тяжелое время для второго лучшего бомбардира Бундеслиги прошлого сезона. Тимо чувствует, что теперь в порядке не только он сам, но и команда.



"Мне помогло, что теперь кто-нибудь может прикрикнуть на меня по-немецки! Томас — очень хороший парень, у него хорошие идеи насчет того, как мы должны играть в футбол, и чем больше мы будем тренироваться вместе с ним, тем лучше будем становиться".



"Несколько недель назад наше положение было гораздо хуже, мы находились в куче очков от четвертого места. Сейчас мы четвертые, но мы хотим продолжать идти вперед".



"До второго места только четыре очка — многие говорили, что нас не будет в топ-4 в этом сезоне, но вот мы здесь. Мы в хорошей форме, и мы вернулись в колею", — цитирует Вернера Evening Standard.