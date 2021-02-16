Тухель: "Менди — первый номер "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что Эдуар Менди остается первым номером команды.

Доверив Кепе Аррисабалаге защищать ворота команды в матче Кубка Англии против "Барнсли" в прошлый четверг, Тухель выпустил самого дорогого голкипера в мире и на поединок Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в понедельник вечером.



И хотя "Челси" оба этих матча выиграл, а Кепа не пропустил ни одного гола, статус Менди не пострадал.



"Эду — первый номер. Это ясно. Это было ясно до матча и ясно сейчас".



"Я очень рад, что Кепа во втором матче подряд не пропустил, это поможет ему почувствовать ритм и обрести уверенность в себе — не только в кубковых матчах, и но и здесь, на "Стэмфорд Бридж".



"Это был подходящий момент, но дальше в ворота вернется Эду, потому что теперь он восстановился физически и психологически. Прямо сейчас, сегодня, он наш первый номер", — сообщил Тухель Sky Sports.