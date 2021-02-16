"Челси" победил "Ньюкасл" и ворвался в топ-4

Тимо Вернер Голы Оливье Жиру и Тимо Вернера позволили "Челси" обыграть "Ньюкасл" со счетом 2:0 и ворваться в топ-4 Премьер-Лиги.

Относительно победы над "Барнсли" в Кубке Англии в стартовом составе "синих" уцелели только Кепа Аррисабалага, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Каллум Хадсон-Одои и Тэмми Абрахэм.

В старт "сорок" относительно матча с "Саутгемптоном" 6 февраля вернулись Киран Кларк, Джамаал Ласселлс, Эмиль Крафт и Дуайт Гэйл.

В начале матча хозяева несколько раз неплохо подали угловой. Однажды было по-настоящему опасно, но защитник "Ньюкасла" остановил мяч на линии ворот после удара головой Сесара Аспиликуэты.

На 14-й минуте Абрахэм был жестко сбит в чужой штрафной Ласселлсом. Пенальти Тэмми не получил, зато получил травму — попытавшись вернуться в игру, вскоре англичанин попросил замену.

Постепенно "синие" освоились и стали оказывать серьезное давление. На 26-й минуте Маркос Алонсо сделал хорошую скидку головой на Тимо Вернера, но тот тянулся к мячу и из выгодной позиции не попал по воротам.

Спустя пять минут Вернер исправился, классно пройдя по левому краю штрафной и затем прострелив к воротам. Голкипер Карл Дарлоу рукой отбросил мяч на заменившего Абрахэма Оливье Жиру, который пробил в касание — 1:0.

На 34-й минуте Вернер вновь оказался в центре внимания, пытаясь нанести сложный удар в касание из центра штрафной — вновь мимо.

"Ньюкасл" после пропущенного гола совсем бросил играть, и на 39-й минуте "Челси" закономерно удвоил счет. Очередной розыгрыш углового привел к тому, что мяч отскочил к дальней штанге, где Вернер кое-как заковырял его в ворота — 2:0.

"Сорокам" посчастливилось не пропустить третий гол в остатке первого тайма, но в перерыве им удалось прийти в себя, и вторую половину матча команда Стива Брюса начала довольно неплохо, несколько раз потревожив Кепу.

"Ньюкасл" стал раскрываться, в результате чего у Хадсон-Одои и Вернера стало появляться свободное пространство, но использовать это хозяевам никак не удавалось.

Во втором тайме "синие" все равно были ближе к голу, чем их соперник, но счет уже не изменился.

"Челси" уверенно разобрался с "Ньюкасом", а первые 45 минут и вовсе стали одним из лучших таймов лондонской команды в этом сезоне.

"Челси" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2021 00:55

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 16.02.2021 01:03 # thegodfather
    очередной уверенный матч на 0

    тухель что-то да стоит

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  2. bezviz 16.02.2021 01:03 # bezviz
    лузерка эпически уходит в отрыв, сначала от чемпионства, сейчас от топ-4))))))

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  3. bezviz 16.02.2021 01:02 # bezviz
    несите атлетико быстро!!!

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  4. jirrort 16.02.2021 01:01 # jirrort
    Синяя машина ГЕГЕМОНСИ только разогревается

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  5. lfcynwa 16.02.2021 00:59 # lfcynwa
    бля пусть тухлый еще и симеоне ебнет, вот будет сказка)

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  6. brown-ale 16.02.2021 00:59 # brown-ale
    Если и Хаверц у него заиграет, назову собаку Тухелем.

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  7. bezviz 16.02.2021 00:58 # bezviz
    лузерка уже на 6 АХАХХАХАХА)))))

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  8. mata05 16.02.2021 00:58 # mata05
    Норм портовые уже зад мойши нюхают

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  9. cristean2 16.02.2021 00:57 # cristean2
    Изи, модно и за чемпионство побороться теперь

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  10. suddenly 16.02.2021 00:56 # suddenly
    6 Ливерпуль 24 40

    На каком месте команда закончит чемпионат?

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  11. werner 16.02.2021 00:56 # werner
    Как же Тухель унижает Клопа. Вначале отжал у него работу в Дортмунде, затем, будучи тренером ПСЖ, шпёхнул Ливерпуль в ЛЧ, а теперь и из 4-ки вышвырнул.
    Отныне вопрос закрыт. Тухель>Клоп, только конченные зеропуки будут спорить. Брависсимо, Гер Тухель!

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