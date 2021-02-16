"Челси" победил "Ньюкасл" и ворвался в топ-4
Голы Оливье Жиру и Тимо Вернера позволили "Челси" обыграть "Ньюкасл" со счетом 2:0 и ворваться в топ-4 Премьер-Лиги.
Относительно победы над "Барнсли" в Кубке Англии в стартовом составе "синих" уцелели только Кепа Аррисабалага, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Каллум Хадсон-Одои и Тэмми Абрахэм.
В старт "сорок" относительно матча с "Саутгемптоном" 6 февраля вернулись Киран Кларк, Джамаал Ласселлс, Эмиль Крафт и Дуайт Гэйл.
В начале матча хозяева несколько раз неплохо подали угловой. Однажды было по-настоящему опасно, но защитник "Ньюкасла" остановил мяч на линии ворот после удара головой Сесара Аспиликуэты.
На 14-й минуте Абрахэм был жестко сбит в чужой штрафной Ласселлсом. Пенальти Тэмми не получил, зато получил травму — попытавшись вернуться в игру, вскоре англичанин попросил замену.
Постепенно "синие" освоились и стали оказывать серьезное давление. На 26-й минуте Маркос Алонсо сделал хорошую скидку головой на Тимо Вернера, но тот тянулся к мячу и из выгодной позиции не попал по воротам.
Спустя пять минут Вернер исправился, классно пройдя по левому краю штрафной и затем прострелив к воротам. Голкипер Карл Дарлоу рукой отбросил мяч на заменившего Абрахэма Оливье Жиру, который пробил в касание — 1:0.
На 34-й минуте Вернер вновь оказался в центре внимания, пытаясь нанести сложный удар в касание из центра штрафной — вновь мимо.
"Ньюкасл" после пропущенного гола совсем бросил играть, и на 39-й минуте "Челси" закономерно удвоил счет. Очередной розыгрыш углового привел к тому, что мяч отскочил к дальней штанге, где Вернер кое-как заковырял его в ворота — 2:0.
"Сорокам" посчастливилось не пропустить третий гол в остатке первого тайма, но в перерыве им удалось прийти в себя, и вторую половину матча команда Стива Брюса начала довольно неплохо, несколько раз потревожив Кепу.
"Ньюкасл" стал раскрываться, в результате чего у Хадсон-Одои и Вернера стало появляться свободное пространство, но использовать это хозяевам никак не удавалось.
Во втором тайме "синие" все равно были ближе к голу, чем их соперник, но счет уже не изменился.
"Челси" уверенно разобрался с "Ньюкасом", а первые 45 минут и вовсе стали одним из лучших таймов лондонской команды в этом сезоне.
"Челси" — "Ньюкасл". Отчет о матче
16.02.2021 00:55
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Последние комментарии:
очередной уверенный матч на 0
тухель что-то да стоит
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лузерка эпически уходит в отрыв, сначала от чемпионства, сейчас от топ-4))))))
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несите атлетико быстро!!!
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Синяя машина ГЕГЕМОНСИ только разогревается
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бля пусть тухлый еще и симеоне ебнет, вот будет сказка)
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Если и Хаверц у него заиграет, назову собаку Тухелем.
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лузерка уже на 6 АХАХХАХАХА)))))
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Норм портовые уже зад мойши нюхают
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Изи, модно и за чемпионство побороться теперь
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6 Ливерпуль 24 40
На каком месте команда закончит чемпионат?
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Как же Тухель унижает Клопа. Вначале отжал у него работу в Дортмунде, затем, будучи тренером ПСЖ, шпёхнул Ливерпуль в ЛЧ, а теперь и из 4-ки вышвырнул.
Отныне вопрос закрыт. Тухель>Клоп, только конченные зеропуки будут спорить. Брависсимо, Гер Тухель!
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