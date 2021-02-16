"Челси" победил "Ньюкасл" и ворвался в топ-4

Голы Оливье Жиру и Тимо Вернера позволили "Челси" обыграть "Ньюкасл" со счетом 2:0 и ворваться в топ-4 Премьер-Лиги.

Относительно победы над "Барнсли" в Кубке Англии в стартовом составе "синих" уцелели только Кепа Аррисабалага, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Каллум Хадсон-Одои и Тэмми Абрахэм.



В старт "сорок" относительно матча с "Саутгемптоном" 6 февраля вернулись Киран Кларк, Джамаал Ласселлс, Эмиль Крафт и Дуайт Гэйл.



В начале матча хозяева несколько раз неплохо подали угловой. Однажды было по-настоящему опасно, но защитник "Ньюкасла" остановил мяч на линии ворот после удара головой Сесара Аспиликуэты.



На 14-й минуте Абрахэм был жестко сбит в чужой штрафной Ласселлсом. Пенальти Тэмми не получил, зато получил травму — попытавшись вернуться в игру, вскоре англичанин попросил замену.



Постепенно "синие" освоились и стали оказывать серьезное давление. На 26-й минуте Маркос Алонсо сделал хорошую скидку головой на Тимо Вернера, но тот тянулся к мячу и из выгодной позиции не попал по воротам.



Спустя пять минут Вернер исправился, классно пройдя по левому краю штрафной и затем прострелив к воротам. Голкипер Карл Дарлоу рукой отбросил мяч на заменившего Абрахэма Оливье Жиру, который пробил в касание — 1:0.



На 34-й минуте Вернер вновь оказался в центре внимания, пытаясь нанести сложный удар в касание из центра штрафной — вновь мимо.



"Ньюкасл" после пропущенного гола совсем бросил играть, и на 39-й минуте "Челси" закономерно удвоил счет. Очередной розыгрыш углового привел к тому, что мяч отскочил к дальней штанге, где Вернер кое-как заковырял его в ворота — 2:0.



"Сорокам" посчастливилось не пропустить третий гол в остатке первого тайма, но в перерыве им удалось прийти в себя, и вторую половину матча команда Стива Брюса начала довольно неплохо, несколько раз потревожив Кепу.



"Ньюкасл" стал раскрываться, в результате чего у Хадсон-Одои и Вернера стало появляться свободное пространство, но использовать это хозяевам никак не удавалось.



Во втором тайме "синие" все равно были ближе к голу, чем их соперник, но счет уже не изменился.



"Челси" уверенно разобрался с "Ньюкасом", а первые 45 минут и вовсе стали одним из лучших таймов лондонской команды в этом сезоне.



"Челси" — "Ньюкасл". Отчет о матче