Финалы Кубка Лиги и Кубка Англии могут пройти при зрителях

Финалы Кубка Лиги и Кубка Англии рассматриваются в качестве тестовых мероприятий по возвращению зрителей на трибуны стадионов.

Напомним, в начале декабря клубам Премьер-Лиги из отдельных регионов было разрешено пускать на свои стадионы не более 2 тысяч зрителей, но продолжалось это недолго — очень скоро коронавирусные ограничения были вновь ужесточены.



Как сообщает The Times, зрители едва ли вернутся на стадионы клубов Премьер-Лиги до окончания сезона 2020/21, но свои двери для фанатов может распахнуть "Уэмбли".



Грядущим летом "Уэмбли" предстоит принять матчи Чемпионата Европы, где количество зрителей будет ограничено 30-35 процентами от общей вместимости, и два предстоящих кубковых финала помогут оценить, насколько 90-тысячная арена к этому готова.



Добавим, в финале Кубка Лиги 25 апреля сойдутся "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити", тогда как финал Кубка Англии назначен 15 мая.