Клопп: "Никто не рад находиться наравне с "Эвертоном"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он расстроен находиться по соседству с "Эвертоном" в Премьер-Лиге.
В минувший уикенд обе мерсисайдские команды потерпели по поражению, оставшись на расстоянии в три очка друг от друга.
Такое соседство не радует Клоппа, однако Юрген считает, что "Ливерпуль" не так уж плох по игре.
"Никто не рад занимать четвертое место и иметь только 40 очков, находясь наравне с "Эвертоном".
"Если вы следили за нами на протяжении сезона, то могли видеть, что с нами много всего произошло. У нас были не такие уж хорошие матчи, но в последнее время мы играем хорошо".
"Мы должны сохранить свою хорошую игру. Если вы видели матчи против "Сити" и "Лестера", то по игре не было похоже, что мы попустим семь и забьем два".
"Так сложилось из-за индивидуальных ошибок, и мы разговаривали об этом. В одном случае имело место недопонимание", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
15.02.2021 23:00
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какой же он все таки дол6ае6, убеждаюсь с каждым вью
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