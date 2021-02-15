Клопп: "Никто не рад находиться наравне с "Эвертоном"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он расстроен находиться по соседству с "Эвертоном" в Премьер-Лиге.

В минувший уикенд обе мерсисайдские команды потерпели по поражению, оставшись на расстоянии в три очка друг от друга.



Такое соседство не радует Клоппа, однако Юрген считает, что "Ливерпуль" не так уж плох по игре.



"Никто не рад занимать четвертое место и иметь только 40 очков, находясь наравне с "Эвертоном".



"Если вы следили за нами на протяжении сезона, то могли видеть, что с нами много всего произошло. У нас были не такие уж хорошие матчи, но в последнее время мы играем хорошо".



"Мы должны сохранить свою хорошую игру. Если вы видели матчи против "Сити" и "Лестера", то по игре не было похоже, что мы попустим семь и забьем два".



"Так сложилось из-за индивидуальных ошибок, и мы разговаривали об этом. В одном случае имело место недопонимание", — цитирует Клоппа Daily Mirror.