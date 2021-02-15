Хендерсон опроверг слухи о драке между Алиссоном и Робертсоном

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон опроверг слухи о стычке между своими партнерами по команде Алиссоном и Энди Робертсоном.

После субботнего поражения "Ливерпуля" от "Лестера" со счетом 3:1 в прессе появились слухи, что Алиссон и Робертсон подрались в раздевалке.

Также пресса принялась спекулировать насчет возможной отставки главного тренера "красных" Юргена Клоппа, который сам же это и опроверг.

Как признается Хендерсон, такого рода истории изрядно позабавили команду — никакой правды в них, конечно, нет.

"Кто-то сидит за клавиатурой и сочиняет эти слухи насчет тренера и игроков в раздевалке. Мне особо даже не нужно это комментировать. Это неправда".

"Мне даже понравилась история о том, что Робби и Али подрались. Это заставило нам слегка посмеяться. Это слух, но довольно забавный слух!"

"Но если серьезно, я особо не придаю этому значения", — цитирует Хендерсона Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, слухи, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2021 22:00

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  1. halamadrid94 15.02.2021 22:40 # halamadrid94
    Пошло жарище! Вот, вот
    .....

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  2. hachidlo 15.02.2021 22:27 # hachidlo
    Гегемон разваливается на глазах.

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