Хендерсон опроверг слухи о драке между Алиссоном и Робертсоном

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон опроверг слухи о стычке между своими партнерами по команде Алиссоном и Энди Робертсоном.

После субботнего поражения "Ливерпуля" от "Лестера" со счетом 3:1 в прессе появились слухи, что Алиссон и Робертсон подрались в раздевалке.



Также пресса принялась спекулировать насчет возможной отставки главного тренера "красных" Юргена Клоппа, который сам же это и опроверг.



Как признается Хендерсон, такого рода истории изрядно позабавили команду — никакой правды в них, конечно, нет.



"Кто-то сидит за клавиатурой и сочиняет эти слухи насчет тренера и игроков в раздевалке. Мне особо даже не нужно это комментировать. Это неправда".



"Мне даже понравилась история о том, что Робби и Али подрались. Это заставило нам слегка посмеяться. Это слух, но довольно забавный слух!"



"Но если серьезно, я особо не придаю этому значения", — цитирует Хендерсона Liverpool Echo.