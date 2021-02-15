Хендерсон опроверг слухи о драке между Алиссоном и Робертсоном
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон опроверг слухи о стычке между своими партнерами по команде Алиссоном и Энди Робертсоном.
После субботнего поражения "Ливерпуля" от "Лестера" со счетом 3:1 в прессе появились слухи, что Алиссон и Робертсон подрались в раздевалке.
Также пресса принялась спекулировать насчет возможной отставки главного тренера "красных" Юргена Клоппа, который сам же это и опроверг.
Как признается Хендерсон, такого рода истории изрядно позабавили команду — никакой правды в них, конечно, нет.
"Кто-то сидит за клавиатурой и сочиняет эти слухи насчет тренера и игроков в раздевалке. Мне особо даже не нужно это комментировать. Это неправда".
"Мне даже понравилась история о том, что Робби и Али подрались. Это заставило нам слегка посмеяться. Это слух, но довольно забавный слух!"
"Но если серьезно, я особо не придаю этому значения", — цитирует Хендерсона Liverpool Echo.
15.02.2021 22:00
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