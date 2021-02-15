"Норвич" назвал "Баварии" цену за Ааронса

"Норвич" установил цену в 35 миллионов фунтов за своего правого защитника Макса Ааронса, в битве за которого готовы сойтись крупнейшие клубы Европы.

Серьезный интерес к Ааронсу существовал еще прошлым летом, однако вылетевшему из Премьер-Лиги "Норвичу" удалось сохранить свою восходящую звезду.



Прямо сейчас "канарейки" лидируют в Чемпионшипе, но как бы ни завершился этот сезон, удержать Макса на сей раз будет сложнее — стремительно прогрессирующий игрок, очевидно, перерос клуб с "Кэрроу Роуд".



Интерес к Ааронсу приписывают некоторым большим клубам Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед", однако Sky Sports сообщает, что в данный момент "Бавария" лидирует в борьбе за 21-летнего англичанина.



Чемпионы Бундеслиги наблюдают за Ааронсом два года и сейчас уже начали переговоры с "Норвичем" через посредников, узнав, что "канарейки" хотят за Макса 35 млн. фунтов.