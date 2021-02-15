Представлен обновленный дизайн мяча на остаток сезона Премьер-Лиги

Компания Nike представила обновленный дизайн мяча, которым будет доигран сезон Премьер-Лиги 2020/21.

Напомним, прошлым летом Nike показала свой мяч нового поколения под названием Nike Flight, а затем презентовала специальный дизайн сферы для матчей высшего английского дивизиона.



Сейчас, когда кампания вступает в свою решающую фазу, технический спонсор Премьер-Лиги решил обновить внешний облик мяча.



Как гласит официальное заявление, новый дизайн "отражает напряжение заключительных стадий сезона Премьер-Лиги, когда фокус команд и игроков сужается, а трофей Премьер-Лиги появляется в зоне видимости".



Дебют мяча с обновленным дизайном назначен на матч между "Вулверхэмптоном" и "Лидсом" в пятницу, 19 февраля.































