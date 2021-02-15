Представлен обновленный дизайн мяча на остаток сезона Премьер-Лиги

Мяч Премьер-Лиги Компания Nike представила обновленный дизайн мяча, которым будет доигран сезон Премьер-Лиги 2020/21.

Напомним, прошлым летом Nike показала свой мяч нового поколения под названием Nike Flight, а затем презентовала специальный дизайн сферы для матчей высшего английского дивизиона.

Сейчас, когда кампания вступает в свою решающую фазу, технический спонсор Премьер-Лиги решил обновить внешний облик мяча.

Как гласит официальное заявление, новый дизайн "отражает напряжение заключительных стадий сезона Премьер-Лиги, когда фокус команд и игроков сужается, а трофей Премьер-Лиги появляется в зоне видимости".

Дебют мяча с обновленным дизайном назначен на матч между "Вулверхэмптоном" и "Лидсом" в пятницу, 19 февраля.

Мяч Премьер-Лиги

Мяч Премьер-Лиги

Мяч Премьер-Лиги

Мяч Премьер-Лиги

Мяч Премьер-Лиги

Мяч Премьер-Лиги

Мяч Премьер-Лиги

Мяч Премьер-Лиги


Метки Nike, Премьер-Лига, фото

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 15.02.2021 20:05 # ilovemanutd
    Дизайнером был фанат Челси

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  2. januzaj00 15.02.2021 19:42 # januzaj00
    мяч с оскорблением чувств колбасников

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  3. goal 15.02.2021 19:42 # goal
    абсолютно новый мяч

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