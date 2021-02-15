Клопп: "Мне не нужен перерыв, я полон энергии"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему не нужен перерыв от футбола.

После субботнего поражения "Ливерпуля" от "Лестера" со счетом 3:1 в прессе появились слухи, что Клопп, недавно потерявший свою мать, крепко задумался о своем будущем в клубе. Некоторые букмекеры даже возвели Юргена в статус фаворита на следующую тренерскую отставку в Премьер-Лиге.

Однако в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" 53-летний немец рассказал, как дела обстоят на самом деле.

"Мне не нужен перерыв. Слушайте, меньше всего я хочу говорить о личных вещах на пресс-конференции, но каждый знает, что это было тяжелое время для нас — не только последние три недели, но гораздо более продолжительное время, и мы всегда держались как семья".

"Я работаю футбольным тренером уже 30 лет, и я могу отделять личную жизнь от работы, а также могу отвлекаться от проблем. Я не таскаю свои проблемы за собой. Личная жизнь и футбол существуют для меня порознь".

"Конечно, окружающие нас вещи могут оказывать свое влияние, но никому не нужно волноваться насчет меня. Возможно, я так и не выгляжу, потому что погода плохая, и да, я сплю не так много, но я полон энергии. Эта ситуация является вызовом. Я рассматриваю ее как интересный вызов".

"Конечно, многие люди недовольны нашими результатами, и я на 100 процентов несу ответственность за это, но временами мы все равно играем довольно неплохо. Вы (медиа) забываете об этом, но мы забывать не можем, потому что с этого начинаются изменения".

"Это огромный вызов. Я готов, парни готовы, и мы выложимся без остатка, чтобы найти выход из сложившейся ситуации", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. scauzer11 15.02.2021 18:24 # scauzer11
    все кто его отправляют из клуба, пускай сосут бибу у друг дружки и меняются по чаще))

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  2. liverfun 15.02.2021 18:08 # liverfun
    лучший тренер ливерпуля за последние 30 лет, как для настоящих болельщиков, так и для нынешних владельцев.
    а отставки желают только хейтеры красных, которым команда потрепала немало нервов

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  3. bushwacka 15.02.2021 18:03 # bushwacka
    ЯРЛ!!!

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