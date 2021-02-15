Фердинанд: "Грилиш — лучший игрок в этом сезоне"

Джек Грилиш Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша лучшим игроком этого сезона Премьер-Лиги.

В этом сезоне Грилиш заявляет о себе как звезде первой величины, забив шесть голов и отдав 10 результативных передач в 22 матчах Премьер-Лиги. Также Джек пробился в сборную Англии, где сразу же утвердился основным игроком.

По словам Фердинанда, Грилиш доставляет ему наибольшее визуальное удовольствие как телезрителю, и Рио не видит никого лучше Джека.

"Грилиш тот игрок, за которым я люблю наблюдать больше всего. Когда ты наблюдаешь за игрой 10-го номера, ты хочешь видеть, как он обводит соперников, стягивает игроков на себя, создает пространство для партнеров, ассистирует и забивает голы".

"У Мэддисона есть свои аргументы, у других игроков есть свои аргументы. Но если судить по форме, то Грилиш — лучший игрок в Премьер-Лиге прямо сейчас. Он является лучшим в этом сезоне", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.


Метки Астон Вилла, Грилиш, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2021 17:00

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  1. royal-arsenal 15.02.2021 17:21 # royal-arsenal
    Игроки сезона, ИМХО:
    Салах
    Кейн
    Сон
    Сака
    Грилиш
    Фернандеш
    Гюндоган
    Тилеманс

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  2. thegodfather 15.02.2021 17:10 # thegodfather
    В челси его знач
    Лучшим лучшие команды

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