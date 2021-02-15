Фердинанд: "Грилиш — лучший игрок в этом сезоне"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша лучшим игроком этого сезона Премьер-Лиги.
В этом сезоне Грилиш заявляет о себе как звезде первой величины, забив шесть голов и отдав 10 результативных передач в 22 матчах Премьер-Лиги. Также Джек пробился в сборную Англии, где сразу же утвердился основным игроком.
По словам Фердинанда, Грилиш доставляет ему наибольшее визуальное удовольствие как телезрителю, и Рио не видит никого лучше Джека.
"Грилиш тот игрок, за которым я люблю наблюдать больше всего. Когда ты наблюдаешь за игрой 10-го номера, ты хочешь видеть, как он обводит соперников, стягивает игроков на себя, создает пространство для партнеров, ассистирует и забивает голы".
"У Мэддисона есть свои аргументы, у других игроков есть свои аргументы. Но если судить по форме, то Грилиш — лучший игрок в Премьер-Лиге прямо сейчас. Он является лучшим в этом сезоне", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.
15.02.2021 17:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Игроки сезона, ИМХО:
Салах
Кейн
Сон
Сака
Грилиш
Фернандеш
Гюндоган
Тилеманс
(ответить)
В челси его знач
Лучшим лучшие команды
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий