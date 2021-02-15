Янузай не собирается ничего доказывать "Юнайтед"

Полузащитник "Реал Сосьедад" Аднан Янузай заявил, что не собирается ничего доказывать в предстоящем противостоянии с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европе.

В свое время Янузай подавал огромные надежды в "Юнайтед". Ворвавшись в первую команду, Аднан получил новый контракт и престижный 11-й номер.



Однако затем "красные дьяволы" принялись менять тренеров, а Янузай был сперва отправлен в аренду в дортмундскую "Боруссию" и "Сандерленд", а затем продан в "Реал Сосьедад". Тем не менее, Аднан не собирается мстить клубу, который не дал ему полноценного шанса.



"Мне не нужно ничего доказывать кому-либо. Я знаю свои качества. Мне не нужно доказывать, насколько я хорош. Я просто должен верить в себя, сыграть в свою игру и оставаться счастливым".



"Я буду очень рад отправиться туда и навестить клуб, который я люблю. Как только я выйду на поле, для меня не будет друзей, потому что теперь я выступаю за другой клуб и хочу выиграть матч. Я хочу пройти дальше со своей командой. Я буду очень рад вернуться туда и увидеться с людьми там, но стоит мне выйти на поле, и у меня не будет друзей", — сообщил Янузай ESPN.