Нагельсманн может представить себя в Премьер-Лиге

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн заявил, что может представить свой переезд в Премьер-Лигу.

Лишь в прошлом месяце Нагельсманна называли возможным сменщиком Фрэнка Лэмпарда в "Челси". Также имя Юлиана время от времени всплывает в качестве потенциального преемника Юргена Клоппа в "Ливерпуле".



Нагельсманн не берется предсказывать будущее, но и не отрицает, что Премьер-Лига его интересует.



"У меня есть контракт до 2023 года, и я думаю, что останусь в Лейпциге. Премьер-Лига — очень интересная лига, и я понимаю, почему Премьер-Лига привлекает больших тренеров вроде Юргена, который очень успешен. В будущем я бы мог сделать этот шаг".



"Я могу представить свой переезд в Премьер-Лигу. Я могу представить, что проведу всю свою карьеру в Бундеслиге. Круто быть тренером в своей стране, я обожаю это. Но кто знает, как сложится будущее", — сообщил Нагельсманн The Telegraph.