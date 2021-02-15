Гвардиола: "Не променял бы никого из этих игроков"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не променяет своих игроков ни на кого другого.

По ходу этого сезона с "Сити" случилось чудесное преображение. "Горожане" провалили начало кампании, но сейчас могут похвастать серией из 16 побед подряд во всех соревнованиях.

Гвардиола очень доволен тем, как его команда отреагировала на трудности, и хвалит даже тех игроков, которые играют нечасто.

"У нас нет игроков, способных выигрывать матчи в одиночку. У нас нет Месси, Криштиану, Мбаппе или Неймара. Мы должны делать это как команда".

"Буду честен. Я был бы счастлив обладать игроком, который в каждом матче забивает по четыре гола и который бежит так же, как бегут эти игроки".

"Но я бы не променял никого из имеющихся у нас прямо сейчас игроков. Никого. Поэтому я так часто хвалю нашего капитана Фернандиньо, который, даже не играя, помогает команде собраться в плохие моменты".

"Большие команды, большие игроки проявляют себя в плохие моменты, потому что в хорошие моменты каждому играется легко, а у нас в этом сезоне были плохие моменты".

"У нас был момент, когда мы занимали 12-е место в таблице, мы находились в пяти очках позади "Тоттенхэма", который лидировал в лиге и которому мы проиграли, а теперь мы на 17 очков очков опережаем их".

"Это говорит о стабильности и о том, как мы перевернули свою ситуацию. Это многое значит. Возможно, этого не хватит для завоевания титула, но события двух последних месяцев — это целиком наша заслуга", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2021 14:00

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  1. j24081993 15.02.2021 14:20 # j24081993
    Лысый пиздит, летом придет Месси, и все, Гюндоган или Силва на лавку

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