Тухель пока не думает о покупке нападающего

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что попытается помочь имеющимся у него нападающим, прежде чем задумается о покупке бомбардира.

Согласно слухам, "Челси" имеет самые серьезные намерения в отношении Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" в преддверии летнего трансферного окна.



Интерес "синих" к Холанду обусловлен слабой отдачей от Тэмми Абрахэма, Оливье Жиру и Тимо Вернера, которые на троих забили только 13 голов в этом сезоне Премьер-Лиги.



Однако Тухель считает, что сейчас не время думать о приобретениях.



"Хорошая вещь в том, что посреди сезона ты не теряешь голову, думая о других игроках. Твоя энергия сосредоточена на использовании имеющегося у тебя потенциала. А потенциал у нас есть".



"Здесь у нас нет идеального нападающего. Здесь есть много опасных парней, много сильных парней".



"Будет ли польза, если мы будем засматриваться на другие команды и чувствовать, что трава там зеленее? Нет. Потому что у нас самих есть парни, способные забивать".



"Моя задача состоит в том, чтобы создавать моменты и создавать свободное пространство, а также чтобы каждый понимал, как наши нападающие любят получать мяч. Мы должны понимать, как наши нападающие могут быть опаснее всего, потому что они определенно обладают мастерством".



"Это зависит от нас, от меня и от их партнеров по команде. Мы должны создавать для нападающих моменты, с которых они смогут забивать", — цитирует Тухеля Evening Standard.