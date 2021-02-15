Магуайр считает, что это Клопп настроил рефери против МЮ

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр пожаловался, что конкуренты по Премьер-Лиге настроили рефери против его команды.

После ничьей 1:1 с "Вест Бромвичем" в воскресенье Магуайр выразил недовольство, что рефери оставил без внимания фол на Виктора Линделефе, когда нападающий "дроздов" Мбайе Дианье забивал свой гол, а также не наградил "красных дьяволов" пенальти, когда сам Харри упал в чужой штрафной.



"Такое впечатление, что все решения против нас", — говорил Магуайр.



Позже общаясь с клубным телеканалом MUTV, Харри предположил, куда делась прежняя благосклонность арбитров к МЮ. Самый дорогой защитник в мире подозревает, что здесь замешаны конкуренты вроде главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который в прошлом месяце наделал шуму, указав на подозрительно большое количество пенальти, зарабатываемых "дьяволами".



"С тех пор, как отдельные люди из других команд высказались насчет нас, мы не получаем абсолютно ничего от рефери или VAR".



"В данный момент мы играем без их помощи, поэтому нам нельзя допускать, чтобы судьба матча зависла от рефери или VAR", — сообщил Магуайр.