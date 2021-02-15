Магуайр считает, что это Клопп настроил рефери против МЮ
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр пожаловался, что конкуренты по Премьер-Лиге настроили рефери против его команды.
После ничьей 1:1 с "Вест Бромвичем" в воскресенье Магуайр выразил недовольство, что рефери оставил без внимания фол на Виктора Линделефе, когда нападающий "дроздов" Мбайе Дианье забивал свой гол, а также не наградил "красных дьяволов" пенальти, когда сам Харри упал в чужой штрафной.
"Такое впечатление, что все решения против нас", — говорил Магуайр.
Позже общаясь с клубным телеканалом MUTV, Харри предположил, куда делась прежняя благосклонность арбитров к МЮ. Самый дорогой защитник в мире подозревает, что здесь замешаны конкуренты вроде главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который в прошлом месяце наделал шуму, указав на подозрительно большое количество пенальти, зарабатываемых "дьяволами".
"С тех пор, как отдельные люди из других команд высказались насчет нас, мы не получаем абсолютно ничего от рефери или VAR".
"В данный момент мы играем без их помощи, поэтому нам нельзя допускать, чтобы судьба матча зависла от рефери или VAR", — сообщил Магуайр.
15.02.2021 12:00
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Последние комментарии:
это просто полный пи**дец)) зашквар лютейший лол)
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F{F{F{F{F{FАХАХАХАХАХАХ
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Орево полнейшее :) Клоп, остановись уже, что ты творишь??? )
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во всём виноват нытик-насекомое.
а колбасников подорвало нешуточно.
приз в студию, за подрыв колбасы.
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х.уя шиза развилась от беспомощности без судей и вар))))
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Dolb*eb
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У него на лице все написано, я бы на месте руководства запретил ему подходить к журналистам. 80 лям за додика заплатили и радуются
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нырки надо отрабатывать на тренировках. К Пепке на стажировку )
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Похоже маню, как наркоман, серьезно подсели на подачки от арбитров, иначе не объяснить, почему капитан такие вью раздает, где говорит, что надо играть, не рассчитывая на судейскую помощь. Чистая игра - это же аксиома
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пожалуй лучшая новость для болельщиков Ливерпуля за последнее время))
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просто орео))
сука мы так весь сезон играем, а вас так почти весь сезон тащили)
кароче скам это отдельный подтип уебанов. Причем можно быть адекватным манком(мф-тау, вандерслав), а можно быть вот таким вот пробитым скамам)
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Чистосердечное
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ахахахахахахахах)))
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Сука, истинный скам, ну что ты будешь делать)))
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куесос 100 левла
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