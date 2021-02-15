Магуайр считает, что это Клопп настроил рефери против МЮ

Харри Магуайр Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр пожаловался, что конкуренты по Премьер-Лиге настроили рефери против его команды.

После ничьей 1:1 с "Вест Бромвичем" в воскресенье Магуайр выразил недовольство, что рефери оставил без внимания фол на Виктора Линделефе, когда нападающий "дроздов" Мбайе Дианье забивал свой гол, а также не наградил "красных дьяволов" пенальти, когда сам Харри упал в чужой штрафной.

"Такое впечатление, что все решения против нас", — говорил Магуайр.

Позже общаясь с клубным телеканалом MUTV, Харри предположил, куда делась прежняя благосклонность арбитров к МЮ. Самый дорогой защитник в мире подозревает, что здесь замешаны конкуренты вроде главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который в прошлом месяце наделал шуму, указав на подозрительно большое количество пенальти, зарабатываемых "дьяволами".

"С тех пор, как отдельные люди из других команд высказались насчет нас, мы не получаем абсолютно ничего от рефери или VAR".

"В данный момент мы играем без их помощи, поэтому нам нельзя допускать, чтобы судьба матча зависла от рефери или VAR", — сообщил Магуайр.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, рефери

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gunars 15.02.2021 12:51 # gunars
    это просто полный пи**дец)) зашквар лютейший лол)

    (ответить)

  2. shinigami 15.02.2021 12:51 # shinigami
    F{F{F{F{F{FАХАХАХАХАХАХ

    (ответить)

  3. acceptodessa 15.02.2021 12:45 # acceptodessa
    Орево полнейшее :) Клоп, остановись уже, что ты творишь??? )

    (ответить)

  4. manutd-20champ 15.02.2021 12:37 # manutd-20champ
    во всём виноват нытик-насекомое.
    а колбасников подорвало нешуточно.
    приз в студию, за подрыв колбасы.

    (ответить)

  5. bezviz 15.02.2021 12:32 # bezviz
    х.уя шиза развилась от беспомощности без судей и вар))))

    (ответить)

  6. vtp 15.02.2021 12:32 # vtp
    Dolb*eb

    (ответить)

  7. vyrentz 15.02.2021 12:27 # vyrentz
    У него на лице все написано, я бы на месте руководства запретил ему подходить к журналистам. 80 лям за додика заплатили и радуются

    (ответить)

  8. vals1702 15.02.2021 12:24 # vals1702
    нырки надо отрабатывать на тренировках. К Пепке на стажировку )

    (ответить)

  9. liverfun 15.02.2021 12:21 # liverfun
    Похоже маню, как наркоман, серьезно подсели на подачки от арбитров, иначе не объяснить, почему капитан такие вью раздает, где говорит, что надо играть, не рассчитывая на судейскую помощь. Чистая игра - это же аксиома

    (ответить)

  10. superperez101 15.02.2021 12:11 # superperez101
    пожалуй лучшая новость для болельщиков Ливерпуля за последнее время))

    (ответить)

  11. gerrard08 15.02.2021 12:09 # gerrard08
    просто орео))
    сука мы так весь сезон играем, а вас так почти весь сезон тащили)
    кароче скам это отдельный подтип уебанов. Причем можно быть адекватным манком(мф-тау, вандерслав), а можно быть вот таким вот пробитым скамам)

    (ответить)

  12. shakur 15.02.2021 12:06 # shakur
    Чистосердечное

    (ответить)

  13. scauzer11 15.02.2021 12:04 # scauzer11
    ахахахахахахахах)))

    (ответить)

  14. vertigo-92 15.02.2021 12:04 # vertigo-92
    Сука, истинный скам, ну что ты будешь делать)))

    (ответить)

  15. lfcynwa 15.02.2021 12:04 # lfcynwa
    куесос 100 левла

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: