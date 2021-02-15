24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей понедельника

В понедельник, 15 января, двумя поединками завершится 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 21:00 Онлайн-трансляция



"Вест Хэм" очень хорошо играет против аутсайдеров, не потерпев ни одного поражения в 19 последних матчах Премьер-Лиги против команд из нижней половины таблицы. "Шеффилд Юнайтед" по-прежнему последний, но в 2021 году выглядит совершенно иначе, выиграв три из шести последних поединков с учетом чемпионата и Кубка Англии. "Клинки" одержали только одну победу в 12 последних выездах к "молотобойцам" во всех соревнованиях.



"Вест Хэму" предстоит оценить состояние Мичейла Антонио, который возобновил тренировки после повреждения задней поверхности бедра. У Анджело Огбонны вывих лодыжки. Исса Диоп должен быть в порядке, несмотря на травму головы посреди недели.



Из лазарета "Шеффилд Юнайтед" должны вернуться Энда Стивенс и Лис Муссе, но Джек О'Коннелл и Сандер Берге все еще лечатся. Джордж Болдок под вопросом.



ЧЕЛСИ — НЬЮКАСЛ 23:00 Онлайн-трансляция



Томас Тухель достойно стартовал в "Челси", одержав четыре победы и раз сыграв вничью. Еще один выигрыш позволит "синим" ворваться в топ-4, вытеснив оттуда "Ливерпуль". "Ньюкасл" отпраздновал две победы в трех последних матчах Премьер-Лиги — столько же, как и в 13 предыдущих. "Челси" выиграл 18 из 25 домашних встреч с "сороками" в рамках Премьер-Лиги.



Нападающий "Челси" Тимо Вернер вне игры с ушибом ноги. Кай Хаверц под вопросом, Тиаго Силва точно не сыграет.



"Ньюкасл" будет лишен травмированных Фабиана Шера, Хавьера Манкильо и Каллума Уилсона, а также дисквалифицированного Джеффа Хендрика. Киран Кларк возвращается после того, как стал отцом. Джамаалу Ласселлсу и Федерико Фернандесу предстоят фитнес-тесты.