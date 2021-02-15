Мэддисон: "Мы неслучайно занимаем столь высокое место"
Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон заявил, что его команда неслучайно занимает столь высокое место в таблице Премьер-Лиги.
Благодаря волевой победе 3:1 над "Ливерпулем" в субботу "Лестер" поднялся на вторую строчку в Премьер-Лиге, будучи отодвинутым на третью "Манчестер Юнайтед" спустя сутки.
"Ливерпуль" приехал на "Кинг Пауэр" без целого ряда игроков, отсутствующих с травмами, однако Мэддисон указывает, что кадровые проблемы есть и у его команды — проблемы, с которыми "лисы" научились справляться.
"К слову, у нас тоже много травм. Об этом особо не говорят, потому что мы не входим в "большую шестерку", однако мы блестяще используем всю глубину своего состава. Мы занимаем высокое место и занимаем его неслучайно", — цитирует Мэддисона The Sun.
15.02.2021 10:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Далбаеб
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий