Мэддисон: "Мы неслучайно занимаем столь высокое место"

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон заявил, что его команда неслучайно занимает столь высокое место в таблице Премьер-Лиги.

Благодаря волевой победе 3:1 над "Ливерпулем" в субботу "Лестер" поднялся на вторую строчку в Премьер-Лиге, будучи отодвинутым на третью "Манчестер Юнайтед" спустя сутки.



"Ливерпуль" приехал на "Кинг Пауэр" без целого ряда игроков, отсутствующих с травмами, однако Мэддисон указывает, что кадровые проблемы есть и у его команды — проблемы, с которыми "лисы" научились справляться.



"К слову, у нас тоже много травм. Об этом особо не говорят, потому что мы не входим в "большую шестерку", однако мы блестяще используем всю глубину своего состава. Мы занимаем высокое место и занимаем его неслучайно", — цитирует Мэддисона The Sun.