Рюдигер готов обсудить новый контракт с "Челси"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер ожидает, что клуб пригласит его за стол переговоров для обсуждения нового контракта.

После прихода Томаса Тухеля на должность главного тренера карьера Рюдигера в "Челси" получила второе дыхание, хотя еще полгода назад "синие" были готовы отпустить Антонио.



До назначения Тухеля 27-летний немец провел в этом сезоне девять матчей во всех соревнованиях, включая лишь четыре в Премьер-Лиге, а при Томасе сыграл каждую минуту каждого из четырех поединков в чемпионате, воспользовавшись переходом команды на схему с тремя защитниками.



Рюдигер никогда не терял веру в себя и теперь задумывается о продлении сотрудничества с "Челси", ожидая первого шага со стороны клуба.



"Если честно, внутри я всегда был спокоен и расслаблен. Я не сходил с ума от того, что поначалу не играл. Это не так, что я, оказываясь вне заявки на матчи, думал про себя: "Вау, что происходит?"



"Но внезапно я вернулся в команду и стал играть матчи. С того момента я думал лишь об одном: "Я остаюсь в "Челси" и постараюсь сражаться за свое место". В последних матчах при Фрэнке Лэмпарде я играл все больше".



"С Лэмпардом или без, я бы все равно остался".



"Факт в том, что я не могу дать себе новый контракт. Инициатива насчет переговоров должна исходить от руководства, от Марины (Грановской). Я буду очень спокоен, когда это случится", — сообщил Рюдигер Sky Sports.