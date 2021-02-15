Гюндоган готов провести остаток карьеры в "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган допускает, что остаток своей карьеры проведет в клубе с "Этихад".

Сейчас Гюндоган проводит свой пятый сезон за "Сити" — пятый и одновременно самый продуктивный, забив 13 голов в 25 матчах.



После Нового года Илкай и вовсе выглядит лучшим игроком Премьер-Лиги, сделав большой вклад в 16-матчевую победную серию "горожан" с учетом всех соревнований.



30-летний немец очень доволен собой и клубом, допуская, что продолжит выступать за "Сити", пока не повесит бутсы на гвоздь.



"Должен честно сказать, что я могу себе это представить. Прежде в своей карьере я еще никогда не видел, чтобы люди таким образом работали в спортивном отношении и над всеми остальными вещами. У меня есть ощущение, что этот клуб — не только футбольный клуб, и мне очень приятно быть частью этой семьи".



"Думаю, в моей карьере были фазы, когда я играл столь же хорошо. Я говорю об уровне игры. Конечно, в этом сезоне я смог добавить к этому голы. Моя результативность стала гораздо выше, что и отличает этот период".



"Но также я стал играть в более атакующей роли. У меня больше свободы, когда мы идем на чужие ворота".



"За моими успехами стоит упорная работа. Я стараюсь делать все возможное и забочусь о себе как можно лучше", — сообщил Гюндоган Sky Sport Germany.