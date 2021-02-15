"Арсенал" предложит Давиду Луису продлить контракт

Защитник "Арсенала" Давид Луис близок к продлению своего контракта с лондонским клубом на следующий сезон.

Луис выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Челси" за 8 миллионов фунтов в августе 2019. На протяжении всего этого времени Давид регулярно подвергается критике за свою оборонительную игру со стороны прессы и болельщиков.



Однако внутри клуба к Луису совершенно другое отношение. Главный тренер "канониров" Микель Артета очень рассчитывает на Давида, а также на его опыт и его влияние на молодых игроков в раздевалке и на поле.



Действующий контракт Луиса истекает в конце этого сезона, но The Independent утверждает, что 33-летний бразилец получит предложение продлить свое пребывание в клубе на 12 месяцев, как это предусматривает политика "Арсенала" в отношении возрастных игроков.