Сульшер обещает, что МЮ продолжит преследовать "Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пообещал, что его команда продолжит погоню за "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье "Юнайтед" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в гостях у "Вест Бромвича" (1:1). Таким образом, "красные дьяволы" набрали только 10 очков в семи последних матчах Премьер-Лиги.



И хотя после матча с "Эвертоном" Сульшер говорил, что "Сити" уже не догнать, после увеличения отставания от лидера Оле Гуннар вдруг решил посостязаться с "горожанами".



"Никто не отдаст им титул так рано. Это такой непредсказуемый сезон, да и жизнь в целом непредсказуема, что случиться может всякое, и мы, конечно, не собираемся заранее соглашаться на второе место".



"Наша текущая позиция является комплиментом парням. Мы являемся главным преследователем "Сити", и мы должны конкурировать с командой, которая находится впереди нас".



"Мы не позволим им уйти в отрыв, но для этого нам нужно выигрывать матчи", — цитирует Сульшера Sky Sports.