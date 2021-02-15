Артета: "Обамеянг вернулся в норму"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета чувствует, что его капитан Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся в норму.
В воскресенье против "Лидса" Обамеянг разразился хет-триком (4:2), забив больше, чем в 16 предыдущих матчах.
Первая половина сезона сложилась для Пьер-Эмерика по-настоящему сложно, однако у Артеты еще до матча появилось ощущение, что габонский нападающий возвращается в свою лучшую форму.
"Думаю, он был великолепен сегодня. Он очень хорошо тренировался последнюю неделю или вроде того, он вернулся в норму, на тренировках он выглядел целеустремленным и очень голодным. И я думаю, сегодня он сыграл великолепно. Об этом говорят не только его голы, но и то давление, которому он подвергал каждого защитника "Лидса".
"Я доволен им, он заслужил этого. Мы знаем, что наши будущие успехи во многом зависят от формы Обы и его голов. Очевидно, если он будет в подобной форме, мы будем гораздо ближе к победам в матчах".
"Мы не можем полагаться только на него, но он является большим элементом нашего пазла. Вы могли видеть, что его сложно сдержать, когда он в огне", — цитирует Артету Sky Sports.
15.02.2021 00:05
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