Артета: "Обамеянг вернулся в норму"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета чувствует, что его капитан Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся в норму.

В воскресенье против "Лидса" Обамеянг разразился хет-триком (4:2), забив больше, чем в 16 предыдущих матчах.



Первая половина сезона сложилась для Пьер-Эмерика по-настоящему сложно, однако у Артеты еще до матча появилось ощущение, что габонский нападающий возвращается в свою лучшую форму.



"Думаю, он был великолепен сегодня. Он очень хорошо тренировался последнюю неделю или вроде того, он вернулся в норму, на тренировках он выглядел целеустремленным и очень голодным. И я думаю, сегодня он сыграл великолепно. Об этом говорят не только его голы, но и то давление, которому он подвергал каждого защитника "Лидса".



"Я доволен им, он заслужил этого. Мы знаем, что наши будущие успехи во многом зависят от формы Обы и его голов. Очевидно, если он будет в подобной форме, мы будем гораздо ближе к победам в матчах".



"Мы не можем полагаться только на него, но он является большим элементом нашего пазла. Вы могли видеть, что его сложно сдержать, когда он в огне", — цитирует Артету Sky Sports.