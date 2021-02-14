Александер-Арнольд: "Ливерпуль" рад отвлечься на Лигу Чемпионов"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что его команда будет рада отвлечься от своей ситуации в Премьер-Лиге с помощью Лиги Чемпионов.

В минувшую субботу "Ливерпуль" допустил очередную осечку, потерпев поражение 3:1 в гостях у "Лестера". Все три своих гола "лисы" забили в течение семи минут в концовке матча.



После этого результата "красные" оказались в очень сложной турнирной ситуации — о защите титула уже не может быть и речи, и теперь под вопросом попадание команды Юргена Клоппа в топ-4.



Однако во вторник у "Ливерпуля" будет возможность отвлечься от грустных мыслей, потому что во вторник Александер-Арнольд и партнеры играют первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".



"В такого рода ситуациях ты хочешь как можно скорее получить возможность все исправить. Лига Чемпионов — другое соревнование, и это всегда бодрит. Ты подходишь к матчам в Лиге Чемпионов с другим настроением".



"Всегда приятно играть в Лиге Чемпионов, и мы в восторге, что снова играем на вылет. Ты так долго ждешь плей-офф Лиги Чемпионов, что это всегда вызывает восторг".



"Нам нужно восстановиться и снова пойти вперед, потому что во вторник будет большой матч", — цитирует Александер-Арнольда Sky Sports.