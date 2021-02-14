Сульшер: "Наша игра была недостойна трех очков"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер критично оценил игру своей команды в матче против "Вест Бромвича".

В воскресенье "красным дьяволам" удалось добыть только ничью на "Хоторнс" (1:1), однако в первую очередь Сульшер имеет претензии к своей команде.



"Наша игра была недостойна трех очков. Мы сделали недостаточно, чтобы одержать победу в матче. Чтобы заработать три очка в Премьер-Лиге, всегда требуется много вещей: мастерство, темп, настрой. У нас был правильный настрой и порядок со старанием. Нам просто не хватило мастерства в заключительные моменты, чтобы сделать правильный прострел или оказаться в правильном месте и подставить ногу", — цитирует Сульшера официальный веб-сайт "Юнайтед".



Также Оле Гуннар прокомментировал работу рефери Стюарта Аттуэлла, который в самом начале матча засчитал спорный гол нападающего "дроздов" Мбайе Дианье и не присудил "дьяволам" пенальти в эпизоде с падением Харри Магуайра.



"Знаете, когда гол Харри против "Бернли" отменили, это меньше походило на фол, чем здесь. Но, будучи нападающим, мне не нравится, когда такие голы отнимают. Мы лишь хотим некоторой последовательности. Гол "Вест Бромвича" больше тянул на фол, чем то, что сделал Харри против парня из "Бернли". Это сурово, когда у тебя отнимают такой гол, но мне кажется, оба следовало засчитать. Я не видел повтора, я лишь видел это своими глазам. Последовательность в такого рода эпизодах — это то, что нам нужно".



"Решение VAR не назначать пенальти? Там был фол, и это ясно как день. Но Харри также оказался в офсайде. Парень в видеостудии, должно быть, заснул, потому что он даже не дал сигнал об офсайде. Последовательность и ясность — это то, чего все мы хотим. Здесь был странный эпизод", — добавил Сульшер.