Де Брюйне на пороге возвращения к тренировкам

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне может вернуться к полноценным тренировкам уже на предстоящей неделе.

"Сити" на удивление легко справляется с отсутствием Де Брюйне, который получил травму задней поверхности бедра против "Астон Вилы" 20 января — с тех пор "горожане" одержали семь побед подряд.

В роли Де Брюйне блестяще раскрылся Илкай Гюндоган, в пяти матчах Премьер-Лиги без Кевина забив шесть голов и отдав две результативные передачи.

Скоро Де Брюйне вернется, однако главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что сможет совместить Кевина с Гюндоганом.

"Доктора сказали мне, что на следующей неделе Кевин, возможно, сможет приступить к тренировкам с нами, и это хорошая новость для нас".

"Обычно он быстро идет на поправку, но порой могут возникнуть сложности. Я сказал докторам и ему самому, что мы не можем забывать происходившее с ним во время нашего второго чемпионского сезона".

"Большую часть того сезона он пропустил с мышечными проблемами. Возвращаясь в строй он получал новую мышечную травму, и затем это повторялось. Поэтому я не хочу рисковать".

Я хочу быть уверен, мы хотим быть уверены, он хочет быть уверен, что вернется полностью восстановившимся и набравшим форму".

"Как я собираюсь совместить Де Брюйне и Гюндогана? Я буду рад сделать это. Надеюсь, Кевин скоро вернется. Уверяю вас, это не станет проблемой!" — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2021 18:00

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