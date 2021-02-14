Де Брюйне на пороге возвращения к тренировкам

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне может вернуться к полноценным тренировкам уже на предстоящей неделе.

"Сити" на удивление легко справляется с отсутствием Де Брюйне, который получил травму задней поверхности бедра против "Астон Вилы" 20 января — с тех пор "горожане" одержали семь побед подряд.



В роли Де Брюйне блестяще раскрылся Илкай Гюндоган, в пяти матчах Премьер-Лиги без Кевина забив шесть голов и отдав две результативные передачи.



Скоро Де Брюйне вернется, однако главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что сможет совместить Кевина с Гюндоганом.



"Доктора сказали мне, что на следующей неделе Кевин, возможно, сможет приступить к тренировкам с нами, и это хорошая новость для нас".



"Обычно он быстро идет на поправку, но порой могут возникнуть сложности. Я сказал докторам и ему самому, что мы не можем забывать происходившее с ним во время нашего второго чемпионского сезона".



"Большую часть того сезона он пропустил с мышечными проблемами. Возвращаясь в строй он получал новую мышечную травму, и затем это повторялось. Поэтому я не хочу рисковать".



Я хочу быть уверен, мы хотим быть уверены, он хочет быть уверен, что вернется полностью восстановившимся и набравшим форму".



"Как я собираюсь совместить Де Брюйне и Гюндогана? Я буду рад сделать это. Надеюсь, Кевин скоро вернется. Уверяю вас, это не станет проблемой!" — цитирует Гвардиолу Sky Sports.