Гвардиола по-прежнему видит в "Ливерпуле" конкурента

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался вычеркивать "Ливерпуль" из числа претендентов на титул Премьер-Лиги.

После поражения 3:1 от "Лестера" накануне "Ливерпуль" оказался уже в 13 очках позади "Сити", который в своем матче разгромил "Тоттенхэм" со счетом 3:0.



Проиграв на "Кинг Пауэр", главный тренер "красных" Юрген Клопп заявил, что его команда уже не сможет догнать "горожан", однако Гвадиола по-прежнему видит в "Ливерпуле" конкурента.



"Учитывая то, как они сыграли против "Лестера", теперь им нужно, чтобы мы теряли очки, но они, конечно, способны догнать нас".



"Это тот же "Ливерпуль", который противостоял нам в предыдущие годы. Они не так беспощадны впереди, как прежде, но их мастерство никуда не делось", — цитирует Гвардиолу Goal.