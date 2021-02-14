"Челси" назначил Тухеля после отказа Рангника стать временщиком

Ральф Рангник Экс-наставник "РБ Лейпциг" Ральф Рангник рассказал, что "Челси" обратился к нему, прежде чем назначить своим новым главным тренером Томаса Тухеля.

Уволив Фрэнка Лэмпарда 25 января, уже на следующий день "Челси" объявил о подписании 18-месячного контракта с Тухелем.

Оказывается, изначально "синие" хотели отложить назначение постоянного рулевого до лета, но контракт только до конца сезона не устроил Рангника.

"Я сказал им: "Я был бы рад прийти и поработать с вами, но я не могу делать это четыре месяца. Я не тренер-временщик", — сообщил Рангник The Times.


Метки Рангник, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2021 16:00

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  1. mancunia-planet 14.02.2021 16:26 # mancunia-planet
    Уважает себя

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  2. funkyfresh 14.02.2021 16:15 # funkyfresh
    сиди дальше без работы тогда

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  3. ilovemanutd 14.02.2021 16:12 # ilovemanutd
    Повезло Челси

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  4. bes-ter 14.02.2021 16:04 # bes-ter
    Надо было клопу предложить, он скоро без работы останется

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