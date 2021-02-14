Сульшер признал, что Хендерсон все ближе к стартовому составу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что Дин Хендерсон все ближе к тому, чтобы вытеснить Давида Де Ха из стартового состава.

В этом сезоне Хендерсон является только дублером Де Хеа, но пока Давид раз за разом совершает ошибки, Дин проявляет себя с лучшей стороны в тех немногих матчах, которые играет.



За последнюю неделю Де Хеа отметился тремя пропущенными голами от "Эвертона", тогда как Хендерсон сохранил свои ворота на замке в течение 120 минут матча Кубка Англии против "Вест Хэма", и это только приближает ожидаемую многими смену первого номера "Юнайтед".



"Каждый знает, что он должен проявлять себя, чтобы быть в команде. На каждой позиции у нас есть минимум двое игроков, которые чувствую себя основными, и вратарская позиция — не исключение".



"Все зависит от того, как ты играешь и что даешь команде. Мы сознательно вернули Дина, желая создать настоящую конкуренцию на последнем рубеже, и мне все сложнее и сложнее оставлять Дина вне команды, потому что, когда бы он ни играл, он играет очень хорошо".



"Важно не то, у кого больше трофеев, а то, что ты даешь команде, независимо от твоей позиции".



"Конечно мы понимаем, что находимся в конкурентной среде. Мы "Манчестер Юнайтед", и мы должны побеждать. Мы определяем состав команды, чтобы иметь лучшие шансы на победу".



"Это не так, что я травлю шутки и даю им матчи просто для того, чтобы они были счастливы. Скорее это их работа, чтобы я был счастлив и чтобы я имел больше поводов продолжать их выпускать. Так это устроено", — цитирует Сульшера Daily Mail.