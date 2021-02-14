Бремер — цель номер один "Ливерпуля" на лето

"Ливерпуль" избрал центрального защитника "Торино" Глейсона Бремера своей приоритетной целью на летнее трансферное окно.

В данный момент главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп испытывает ужасный кадровый дефицит в центре обороны, где травмированы Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип и даже Фабиньо, последние месяцы вынужденно игравший защитника.



На исходе зимнего окна "красные" подписали Бена Дэвиса и Озана Кабака, однако никто из них не выглядит готовым решением — в отличие от Бремера, который блистает в Серии А.



23-летний бразилец предпочитает играть слева в двойке центральных защитников и может рассматриваться идеальным партнером для Ван Дейка, когда тот вернется в строй после тяжелой травмы колена.



По своему возрасту и таланту Глейсон идеально соответствует долгосрочной стратегии "Ливерпуля". Вдобавок "красным" не придется сильно тратиться ради Бремера, которого Daily Mirror оценивает примерно в 10 миллионов фунтов.