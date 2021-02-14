Бремер — цель номер один "Ливерпуля" на лето
"Ливерпуль" избрал центрального защитника "Торино" Глейсона Бремера своей приоритетной целью на летнее трансферное окно.
В данный момент главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп испытывает ужасный кадровый дефицит в центре обороны, где травмированы Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип и даже Фабиньо, последние месяцы вынужденно игравший защитника.
На исходе зимнего окна "красные" подписали Бена Дэвиса и Озана Кабака, однако никто из них не выглядит готовым решением — в отличие от Бремера, который блистает в Серии А.
23-летний бразилец предпочитает играть слева в двойке центральных защитников и может рассматриваться идеальным партнером для Ван Дейка, когда тот вернется в строй после тяжелой травмы колена.
По своему возрасту и таланту Глейсон идеально соответствует долгосрочной стратегии "Ливерпуля". Вдобавок "красным" не придется сильно тратиться ради Бремера, которого Daily Mirror оценивает примерно в 10 миллионов фунтов.
14.02.2021 14:00
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вуахахахах
очередной топарик в ливерхуйййййй)
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