Бремер — цель номер один "Ливерпуля" на лето

Глейсон Бремер "Ливерпуль" избрал центрального защитника "Торино" Глейсона Бремера своей приоритетной целью на летнее трансферное окно.

В данный момент главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп испытывает ужасный кадровый дефицит в центре обороны, где травмированы Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип и даже Фабиньо, последние месяцы вынужденно игравший защитника.

На исходе зимнего окна "красные" подписали Бена Дэвиса и Озана Кабака, однако никто из них не выглядит готовым решением — в отличие от Бремера, который блистает в Серии А.

23-летний бразилец предпочитает играть слева в двойке центральных защитников и может рассматриваться идеальным партнером для Ван Дейка, когда тот вернется в строй после тяжелой травмы колена.

По своему возрасту и таланту Глейсон идеально соответствует долгосрочной стратегии "Ливерпуля". Вдобавок "красным" не придется сильно тратиться ради Бремера, которого Daily Mirror оценивает примерно в 10 миллионов фунтов.


Метки Бремер, Ливерпуль, Торино

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2021 14:00

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