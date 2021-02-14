Сабалета: "Манчестер Сити" идеален для Месси"

Экс-защитник "Манчестер Сити" Пабло Сабалета заявил, что клуб с "Этихад" будет "идеальным" направлением для нападающего Лионеля Месси, если тот решит покинуть "Барселону" грядущим летом.

В летнее трансферное окно "Барселона" заблокировала уход Месси, однако ничто не помешает Лионелю покинуть "Ноу Камп" по окончании сезона, потому что к тому времени его контракт истечет.



Сабалета понимает, что его соотечественнику может быть тяжело покинуть "Барселону", но если это случится, то из всех заинтересованных клубов Месси должен выбрать "горожан".



"Если Лионель Месси решит покинуть "Барселону" и если он хочет поиграть в лучшей лиге мира, тогда он должен попробовать Премьер-Лигу. Это нечто, что заинтересует его, потому что каждый известный мне игрок спрашивал меня, какова Премьер-Лига".



"Лео выступает в Ла Лиге так много лет, и я думаю, возможность попробовать английский футбол имеет огромную привлекательность для его. И "Манчестер Сити" предлагает идеальные условия для этого".



"Он очень хорошо знает Пепа, он знает (спортивного директора) Чики Бегиристайна и (исполнительного директора) Феррана Сориано — а также знает Куна Агуэро".



"Если Лео покинет "Барселону", это будет большое решение. Но если это то, чего он хочет, то для него будет хорошей вещью отправиться в клуб, где люди его знают и могут помочь освоиться".



"Когда ты так долго находишься в одном клубе, смена обстановки может показаться очень странной".



"Уверен, клубы вроде ПСЖ и "Ювентуса" тоже были бы заинтересованы в нем, но мне кажется, что "Сити" — лучшее место, куда он может отправиться из "Барселоны", — сообщил Сабалета Daily Mirror.