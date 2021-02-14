Артета: "Это будет определяющий период"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета предупредил своих игроков, что ближайшие две недели могут стать определяющими для этого сезона.

До конца февраля "Арсеналу" предстоит сыграть с "Лидсом", "Манчестер Сити" и "Лестером" в Премьер-Лиге, а также оба матча против "Бенфики" в 1/16 финала Лиги Европы.



По словам Артеты, его команда исчерпала свой лимит на ошибки и теперь обязана брать большинство своих очков и надеяться на осечки конкурентов, иначе пробиться в еврокубки будет затруднительно.



"Это будет определяющий период. У нас не осталось пространства для ошибок в лиге, а в Лиге Европы ты играешь матчи на вылет. Если ты не делаешь того, что должен, ты вылетаешь".



"В первую очередь мы должны значительно улучшить свое положение в лиге, а для этого нам нужно выиграть много матчей. Как много? Это зависит от конкурентов, потому что в данный момент это не в наших руках".



"Нам нужно попасть в Европу, а значит сперва нам нужно оказаться в ситуации, когда мы будем участвовать в борьбе за соответствующие путевки на будущий сезон", — цитирует Артету Daily Mirror.