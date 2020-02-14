Гвардиола похвалил Гюндоган за игру в нападении

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника Илкая Гюндогана за игру в качестве нападающего.

В девяти матчах Премьер-Лиги в 2021 году Гюндоган забил девять голов, включая дубль против "Тоттенхэма" накануне (3:0).



Успехи Илкая не удивляют Гвардиолу, который всегда знал, что 30-летний немец способен помочь команде справиться с отсутствием Серхио Агуэро.



"Я много раз говорил, что он может играть нападающего, "ложную девятку", а люди смеялись. Я понимаю, почему. Потому что он не делал этого. Однако у него есть голевое чутье".



"Сегодня он заработал чистый пенальти, а затем проявил свое мастерство, чтобы забить два гола. У него есть чувство темпа, чтобы подключаться вперед. Он так хорош в эти моменты".



"Он получил награду лучшему игроку месяца. Если он продолжит играть таким же образом в феврале, он получит ее снова", — цитирует Гвардиолу BBC.